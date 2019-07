Stasera in Tv, programmi oggi 2 luglio: “Storie Maledette” e Rosy Abate in replica

Stasera in TV, ecco la guida ai programmi di oggi, martedì 2 luglio 2019. Partiamo con la Rai per poi proseguire – come di consueto – con ciò che andrà in onda su Mediaset. Serie televisive, Mondiali di Calcio Femminile, Trasmissioni di cronaca nera ed approfondimento e repliche, saranno tutte le proposte del prime time, tra ammiraglia, canali di punta e reti minori: ecco i dettaglio tutto ciò che c’è da sapere.

I programmi che andranno in onda sulla Rai

Su Rai1 verranno trasmessi i nuovi episodi della serie televisiva dal titolo “The Resident”. Su Rai2 dalle 20.45, andranno in onda i Mondiali di Calcio Femminile in diretta dalla Francia che ospita l’edizione 2019. Su Rai3 invece, attesissimo appuntamento con la seconda puntata di “Storie Maledette”. Il programma condotto da Franca Leosini, proseguirà la sua intervista ad Antonio Ciontoli.

“Arriva al cuore di tutti, quel colpo di pistola che uccide Marco Vannini in una notte di maggio del 2015. Cosa è accaduto e perché è accaduto lo chiedo ad Antonio Ciontoli, che per quel colpo mortale è stato condannato”. Franca Leosini è tornata, con uno speciale di due puntate di Storie Maledette dedicato all’omicidio di Marco Vannini.

Oggi in TV, la guida Mediaset

Film, serie TV e attualità caratterizzano la prima serata di martedì 2 luglio sulle reti Mediaset. Su Italia 1 va in scena “Transformers 3”, il terzo appuntamento della saga fantascientifica, in cui Sam dovrà nuovamente aiutare i suoi amici robot a divendersi dalla ferocia di Shockwawe, il tiranno di Cybertron. In attesa dei nuovi episodi, previsti durante la prossima stagione televisiva, Canale 5 propone la prima stagione di Rosy Abate, la donna interpretata da Giulia Michelini e costretta a fare i conti con un passato piuttosto turbolento.

Su Rete 4 prosegue il viaggio di Roberto Giacobbo: le telecamere di “Freedom – Oltre il confine” ci portano in Egitto, nel tempio funerario di Hatshepsut, quindi nel Complesso di San Domenico Maggiore, a Napoli, per ammirare il crocifisso che parlò a San Tommaso d’Aquino.

La guida degli altri canali TV

Su La5 dalle 21.10, andrà in onda la replica di Temptation Island. Se vi siete persi la seconda puntata, abbiamo una buona notizia per voi: questa sera su La5 andrà in onda nuovamente. Su La7 dalle 20.35 verrà trasmesso “In onda”, il programma di approfondimento sui temi d’attualità condotto da David Parenzo e Luca Telese. Su TV8 spazio per il film “Fantozzi in paradiso” dalle 21.30. Su Nove “La vacanza perfetta” a partire dalle 21.25. In ultimo, su Real Time dalle 21.10 “Love me gender”.

