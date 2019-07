Palio di Siena 2019, diretta tv e streaming: Contrade, Cavalli e Fantini

Oggi, martedì 2 luglio, appuntamento imperdibile con il Palio di Siena 2019 dedicato alla Madonna di Provenzano. Si tratta del primo dell’anno, nonché un evento molto atteso da molte persone a partire dai senesi che ogni anno non possono perdersi per nulla al mondo la corsa in Piazza del Campo. Ma quali sono le contrade che corrono il Palio di Siena 2019? Chi saranno i veri protagonisti – cavalli e fantini – e soprattutto, dove sarà possibile vedere in diretta tv e in streaming l’evento?

Palio di Siena 2019 del 2 luglio 2019: le info

Dopo l’estrazione del 26 maggio scorso abbiamo conosciuto le tre contrade che vanno ad aggiungersi alle sette che corrono il Palio di Siena del 2 luglio 2019. Estratta anche la Tartuca che tuttavia, essendo squalificata, non potrà prendere al Palio. Quali sono, dunque, le dieci contrade che correranno al Palio della Madonna di Provenzano di oggi?

Contrade Palio di Siena, 2 luglio 2019

Ecco l’elenco in ordine di estrazione e dunque di ingresso in Piazza del Campo: Onda, Selva, Bruco, Torre, Civetta, Aquila, Pantera, Giraffa, Chiocciola, Drago. Sabato 29 giugno, nel corso della Tratta è avvenuta l’assegnazione dei cavalli delle contrade per il Palio di Siena di oggi. Non ci resta che scoprire quali sono gli abbinamenti.

Cavalli e Fantini

Scopriamo quali sono tutti gli abbinamenti in merito alla contrada, al cavallo, al mando, al sesso ed agli anni.

ONDA: TABACCO – Sauro C 7

CIVETTA: PORTO ALABE – Sauro C 11

TORRE: ROCCO NICE – Baio C 9

CHIOCCIOLA: VIOLENTA DA CLODIA – Baio F 9

SELVA: REMISTIRIO – Sauro C 9

DRAGO: REMOREX – Sauro C 9

PANTERA: SORIGHITTU – Baio C 8

BRUCO: SOLU TUE DUE – Sauro C 8

AQUILA: RENALZOS – Baio C 9

GIRAFFA: TALE E QUALE – Baio C 7

E di seguito, anche i fantini che correranno al Palio di Siena del 2 luglio 2019:

Antonio Siri detto Amsicora per Onda Andrea Coghe detto Tempesta per Selva Andrea Mari detto Brio nel Bruco Elias Mannucci detto Turbine per Torre Giosuè Carboni detto Carburo per Civetta Carlo Sanna detto Brigante per Aquila Gigi Bruschelli detto Trecciolino per Pantera Giovanni Atzeni detto Tittia per Giraffa Jonatan Bartoletti detto Scompiglio per Chiocciola Federico Arri detto Ares per Drago

Diretta Palio di Siena del 2 luglio 2019

Dove vedere in diretta tv e streaming il Palio di Siena 2019? La Rai sarà in prima fila per seguire l’evento e, nel dettaglio, la rete di riferimento sarà Raidue con le immagini in diretta da Piazza del Campo a partire dalle ore 18.50. La telecronaca della corsa dei cavalli è affidata ad Annalisa Bruchi con la partecipazione dello storico Giovanni Mazzini. Evento visibile anche in diretta streaming su Rai.it anche in mobilità.

