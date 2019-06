Antonella Fiordelisi: “Francesco Chiofalo devastato dalla radioterapia!”, lo sfogo

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo stanno insieme da un po’ di mesi e la loro storia d’amore procede per il meglio. La coppia si è unita ancora di più dopo lo spiacevole incidente di percorso di Lenticchio che, durante le passate vacanze di Natale, ha confidato ai fan di doversi operare per un tumore al cervello. L’intervento fortunatamente è andato bene ma il personal trainer, si porta appresso ancora una terapia particolarmente invasiva, per colpa di un post-operatorio molto insidioso.

Antonella Fiordelisi: “Francesco Chiofalo devastato dalla radioterapia!”

Al settimanale “DiPiù”, Antonella Fiordelisi ha aggiornato gli estimatori sulle condizioni di salute di Francesco Chiofalo. Tra le problematiche e le criticità, l’ex di Temptation si sente di annoverare la radioterapia, devastante per il fisico debilitato del ragazzo. “Dopo l’operazione è iniziato per Francesco un lungo periodo di riabilitazione. – racconta la sua fidanzata – Quando si tocca il cervello non si sa mai quali organi si andranno a compromettere. Nel caso di Francesco i danni sono stati lievi ma ci sono”.

Poi la Fiordelisi entra nello specifico: “La cosa più devastante è stata la radioterapia. Il tumore per fortuna non era maligno ma la radioterapia serve a prevenire la ricomparsa e a eliminarne i possibili residui. È una terapia molto violenta per il fisico, che ha causato a Francesco un forte dimagrimento e lo ha reso stanco e debole. Il fisico non è più quello di una volta palestrato dalla cima ai piedi ma non mi importa dei muscoli: a me interessa la sua anima”.

Matrimonio lontano: la convivenza però è dietro l’angolo…

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, nonostante le difficoltà, proseguono la loro storia d’amore mostrandosi particolarmente presi l’una dall’altro. Lei di recente, ha debuttato anche nel mondo della musica con un singolo estivo dove Lenticchio compare nel video, molto estivo e divertente. Nonostante la perfetta sintonia, i due non pensano ancora al matrimonio. E’ molto più probabile invece, che mettano preso in piedi le basi di una convivenza.

