Coppie Temptation Island 2019: amori e tradimenti, video promo prima puntata

Temptation Island sta tornando con la nuova attesissima edizione! Stasera, divano e tv sintonizzata su Canale 5 in occasione della prima puntata della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia sulla rete ammiraglia di casa Mediaset. Dal primo della puntata di debutto è già possibile capire il tenore della serata. Una delle coppie protagoniste, infatti, è già in profonda crisi dopo poche ore dalla partenza, al punto tale da chiedere subito – o quasi – il falò di confronto. Appena quattro ore dall’ingresso lei avrebbe già perso la testa per un tentatore single. A Bisciglia l’arduo compito di guidarli verso il confronto choc.

Coppie Temptation Island 2019: da stasera su Canale 5

Ma chi sono le coppie protagoniste di Temptation Island 2019? Sei in tutto quelle che si cimenteranno per 21 giorni (per molte anche meno) nell’esperienza che potrebbe cambiare per sempre la loro vita. Immerse nella natura dell’Is Morus Relais in Sardegna, lontane delle responsabilità quotidiane, le 6 coppie vivranno divise all’interno del villaggio, isolate dal resto del mondo: da una parte i fidanzati trascorreranno il loro tempo in compagnia di dodici donne single, dall’altra, le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme a dodici uomini single. Al termine del ventunesimo giorno avranno la risposta alla domanda che li ha spinti a partecipare.

Le sei coppie di Temptation Island 2019

Katia Fanelli e Vittorio Collina sono solo una delle coppie protagoniste: fidanzati da due anni e mezzo, lui stenta a credere che lei possa davvero amarlo. Non convivono ancora. Lui, 31 anni, è responsabile marketing, lei 25 anni, vive ancora con i genitori, ha un fratello gemello e fino a poco tempo fa faceva la commessa. Lui è innamorato pazzo, lei la vede un po’ distante: come andrà a finire?

Tra le altre coppie che vedremo in Sardegna, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, Jessica Battistello e Andrea Maddalena, David Scarantino e Cristina Incorvaia (gli unici volti noti in quanto hanno partecipato al trono over di Uomini e Donne), Massimo Colantoni e Ilaria Teolis e Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco. Questi ultimi due potrebbero regalarci delle interessanti sorprese.

Vi lasciamo intanto a seguire il video del promo della prima puntata: Seguiteci su Instagram!

