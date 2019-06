Melaverde, puntata 23 giugno: i servizi in replica e info streaming

Nuovo appuntamento con Melaverde che torna con una puntata in replica anche oggi, domenica 23 giugno. La trasmissione andrà come sempre in onda su Canale 5 poco prima di mezzogiorno. Ad attenderci sarà un viaggio ricchissimo come sempre di servizi all’insegna della storia e delle tradizioni locali. Il programma darà spazio alle usanze e agli antichi mestieri che rischiano di perdersi per sempre, andando alla scoperta di luoghi e famiglie sempre molto operative. Quali saranno gli argomenti al centro della puntata di oggi 23 giugno? A seguire tutte le anticipazioni e le informazioni per poter visionare anche in diretta streaming la nuova puntata di Melaverde e poterla rivedere poi anche in replica.

Anticipazioni Melaverde 23 giugno 2019

Questa domenica Melaverde sarà in Alto Adige lungo le pendici che si affacciano sulla Val Venosta. Entreremo in un vecchio maso dove una famiglia alleva una particolare razza di vacca, la Grigio Alpina. Conosceremo questo curioso animale, vedremo come viene allevato ed entreremo nel piccolo caseificio vicino alla stalla, dove viene trasformato il latte crudo in burro e squisiti formaggi tipici, a testimonianza di questo importante presidio di montagna.

Conosceremo poi un’altra famiglia che alleva questi animali conferendo il latte in un caseificio a valle e valorizzandone invece la carne, sia utilizzandola fresca in arrosti e piatti tipici in cucina che creando prodotti come: carne affumicata seccata naturalmente e le Kaminwurz, salsicce affumicate secondo tradizione. Una puntata alla scoperta di questa regina della montagna che, oltre a garantire la presenza e il sostentamento dell’ uomo, ha un ruolo fondamentale per la tutela ed il mantenimento di questi pascoli.

Anticipazioni Melaverde 23 giugno 2019

Melaverde sarà poi in Puglia, a Bisceglie, per parlarci di pomodori tutti italiani. Si partirà dalla raccolta in campo di pomodori destinati ad essere trasformati in pelati e passate. Si vedrà come in un’azienda che utilizza solo pomodoro italiano, questo rosso frutto della terra, viene lavorato in maniera semi artigianale per diventare pelato e salsa, oppure passata. Vedremo anche come i pomodori vengono essiccati ancora al sole per realizzare appunto i pomodori secchi, prodotto molto richiesto soprattutto sulle tavole del sud. E poi naturalmente non mancherà la straordinaria cucina pugliese dove il pomodoro fresco e trasformato, sarà protagonista.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la nuova puntata di oggi 23 giugno 2019 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand.

Condividi post: