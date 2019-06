Kikò Nalli: “Sono innamoratissimo di Ambra Lombardo! Tina Cipollari? Non è gelosa!”

Kikò Nalli ospite di Giada Di Miceli nel corso di “Non succederà più” su Radio Radio, si è visibilmente sbottonato parlando della sua relazione d’amore con Ambra Lombardo, conosciuta nella Casa del Grande Fratello 2019. “Bellissima storia, sentita, pulita, vera, viscerale (…) l’ho trovata nella Casa e sono stato fortunatissimo. Ambra è una persona con una testa bella, pulita, una testa quadrata. E poi al di là della testa ha un fisico… è strano, è raro trovare una donna così che bella con una testa così. Io l’ho trovata e spero che sia una cosa continuativa e anche lei ci crede. A noi ci accomuna tantissimo, siamo molto simili”.

Kikò Nalli parla di Ambra: “Tina Cipollari? Non è gelosa!”

L’ex marito di Tina Cipollari ha confidato di avere conosciuto i suoceri tramite videochiamata e di non vedere l’ora di scendere in Sicilia (dove Ambra Lombardo si trova in questo momento). “Quando ho visto che questa donna aveva combattuto fuori, senza sapere nemmeno se Kikò ci sarebbe stato una volta uscito, questa cosa mi ha dato una spinta in più e ho capito che davanti all’amore non c’è nessuno che ti può fermare e me l’ha fatta amare ancora di più. Ha il pelo sullo stomaco per poter affrontare una vita con me”, ha continuato l’ex gieffino.

Kikò poi ha parlato proprio dell’ex moglie, confidando di non essersela presa per le esternazioni della Cipollari: “Tina è molto simpatica, io la adoro, l’ho sempre dichiarato anche nella Casa: guai a chi mi tocca la mia ex moglie. La sorella ha fatto delle dichiarazioni dicendo delle cose, come se se stesse parlando con me in amicizia, e sono state interpretate in maniera surreale (…) Tina non è assolutamente gelosa di nessuno. Tina ha una sua storia, una potenza mediatica e televisiva che a lei nulla la tocca. In comune abbiamo solo una gelosia: quella per i nostri figli. Per tutto il resto, ognuno fa la propria vita”.

Kikò e Ambra, convivenza di arrivo? La sua risposta

Anche con Francesco, figlio di Kikò Nalli, le cose si sono stabilizzate in maniera positiva: “Tutto tornato alla normalità. Mi ha detto “Papà mi hai fatto prendere quarantamila follower ma che me ne frega a me!”. I miei figli mi amano e so che non avrebbero mai potuto fare niente di che. Io sapevo che era un gioco con sti follower, Instagram, impazziscono tutti. È un bambino di dodici anni che si è trovato questa miriade di follower ed è impazzito ma io sono stato contento per lui: era un gioco al 100%. Non sono un’ipocrita che nasconde la realtà”.

E sulla possibilità di andare a convivere con Ambra Lombardo dichiara: “Per ora facciamo i nomadi. Ci incontreremo i fine settimana. Sto preparando un appartamento nuovo dove lei potrà venire quando vuole. Sarà bella quella attesa dei due, tre giorni. Poi ovviamente lungo il percorso vedremo di fare qualcosa di più importante. A me piace convivere con le persone che mi amano”.

