Sossio e Ursula, lei “Bisex? Solo perversione”: Alex Migliorini e Veronica Satti la asfaltano

Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno per diventare genitori ma nel frattempo trascorrono molto tempo sui social dove condividono momenti della loro vita e interagiscono con i loro follower. Nelle passate ore, Ursula ha risposto ad una serie di domande dei suoi estimatori. Tra questi anche una alla quale la donna ha replicato in modo piuttosto confuso. Una risposta che però non è piaciuta affatto al mondo LGBT e che ha provocato anche l’intervento di Alex Migliorini, ex protagonista del trono gay di Uomini e Donne.

Sossio e Ursula, la gaffe di lei sul mondo LGBT

Un ragazzo ha domandato a Ursula Bennardo cosa ne pensasse dell’omosessualità, dal momento che lui stesso è gay. “Che l’amore vero è sempre bello”, ha replicato la dama del trono over di Uomini e Donne, inserendo anche una serie di emoticon a tema. Una risposta perfetta, se non fosse stato per quanto aggiunto successivamente.

“Non accetto i bisex, li vedo solo perversione…”. Ed ecco la gaffe che sta già facendo arrabbiare il mondo LGBT poichè dietro queste parole si cela una grande ignoranza. A condividere la dichiarazione sono stati numerosi utenti social, tra cui la seguitissima pagina Instagram GossipTvOfficial, sotto il cui post è intervenuto anche l’ex tronista Alex Migliorini, dichiaratamente gay.

“Non condivido per niente questo pensiero!! Perversione? Ma di che parliamo?? Conosco tantissimi ragazzi che si innamorano di una ragazza o ragazzo indipendentemente dal sesso maschio o femmina!! Smettiamola di ragionare con gli ‘apparati riproduttori’ ma impariamo ad ascoltare il cuore!! Buona giornata”. Nulla da aggiungere alla saggia replica di Migliorini.

Poco dopo è arrivata anche la replica di Veronica Satti tramite le sue storie: “Mi hanno segnalto una Storia di Ursula che risposnde a una domanda sull’omosessualità, sono leggermente incaxxata perchè questa sta per diventare madre e io sono bisex”. “Io sono bisessuale da quando ho 16 anni”, ha spiegato la figlia di Bobby Solo nelle Storie. “I bisex non sono persone perverse né persone confuse. Io posso innamorarmi oggi di una donna come di un ragazzo”, ha aggiunto, “Quindi proprio perversa non penso di esserlo, anzi sono anche una persona seria oltretutto!”. “Mi sembra denigrante per TE dire una cosa del genere, oltretutto tu stai per avere un figlio, ma quali insegnamenti vuoi dare, soprattutto in questo mondo?. Che schifo!”. La Satti ha poi sperato che gente come Ursula possa avere figli gay, lesbiche, bisex, nella speranza che possano loro insegnare molto più delle loro dichiarazioni folli.

“Sono bisex e mi sento molto ferita dalle tue parole perchè penso di essere una ragazza molto seria e non una perversa. Forse la perversa sei più te che vai nei programmi a farti fare le corna per finta e a creare questi teatrini”, ha concluso Veronica Satti. E noi ci uniamo a lei: “Love is Love e The Future is Equal. Fanc… agli omofobi”.

