Andrea Camilleri, aggiornamenti: come sta? “Condizioni critiche ma stabili”, voci di un tentato suicidio

Andrea Camilleri, da poco più di 24 ore è ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma in seguito ad un arresto cardiaco. In mattinata sono giunte nuove informazioni sul suo attuale stato di salute. Secondi gli aggiornamenti riportati dal quotidiano Repubblica, le sue condizioni restano critiche ma stabili. Il prossimo bollettino medico sarà diramato alle ore 12.00 di oggi. “Camilleri è in rianimazione con supporto respiratorio meccanico e supporto farmacologico”, spiegava l’ultimo bollettino di ieri.

Andrea Camilleri, ultimi aggiornamenti

Andrea Camilleri, 94 anni il prossimo settembre, è orgoglio della Sicilia e dell’Italia intera. Il merito è di quel personaggio letterario tanto amato, Montalbano, nato dalla sua mente e del quale ha spesso detto: “Montalbano finisce quando finisco io. La sua fine l’ho già scritta 13 anni fa”. Un vero e proprio fenomeno non solo letterario ma anche televisivo, in grado di intrattenere milioni di italiani con ogni episodio.

Come riporta Leggo.it, però, il 4 dicembre scorso sarebbe accaduto un episodio particolare. Nell’abitazione romana dello scrittore, in zona Prati, scatta l’allarme al 118 e al 112. Un’emergenza che vede protagonista proprio l’anziano Camilleri.

Giunti sul posto i soccorritori si trovano di fronte il maestro, insanguinato, con “una seria ferita sul polso sinistro inferta da una lametta che ha tagliato profondamente”. Un caso complesso anche per via dell’età del protagonista che nonostante il consiglio del personale medico a procedere con un ricovero, il rifiuto fu categorico, forse proprio per evitare la diffusione della notizia.

“Cosa è successo quel 4 dicembre? Un incidente? Una lite? Il maestro aveva deciso di farla finita?“, si domanda Leggo. Un mistero, quando accaduto sei mesi fa, che forse neppure il più abile Montalbano potrà mai rivelarci.

Condividi post: