Temptation Island 2019, tentatori: ecco i primi probabili nomi da Uomini e Donne

In attesa di scoprire la data ufficiale d’inizio di Temptation Island 2019 (che dovrebbe prendere il via il prossimo 24 giugno), scopriamo qualche piccola novità sul cast del programma in partenza. Anche quest’anno nel cast dei tentatori ci sarà sicuramente qualche faccia conosciuta in precedente durante l’autunno/inverno di Uomini e Donne. Raffaella Mennoia infatti, raggiunta dal magazine ufficiale, ha fatto intendere questa possibilità.

Temptation Island 2019, i primi indizi: alcuni possibili tentatori

E se l’autrice di Temptation Island ha potuto rivelare molto poco del programma, a fare un quadro preciso delle possibilità, ci hanno pensato dei ragazzi di un profilo Instagram del programma, che hanno fatto una mirata ricerca per scoprire indizi croccantissimi, così come riporta in seguito, il buon Fabiano di BitchyF.

“Abbiamo messo in moto il nostro fiuto per l’anteprima e fatto una verifica sulle attività Instagram dei protagonisti dell’ultima stagione, guardano nello specifico ai troni di Teresa, Mara, Giulia ed Angela, sbirciando i profili di una dozzina di corteggiatori usciti in esterna: Antonio Moriconi, Federico Rubini, Giovanni Cuocci, Rodolfo Salemi, Pierpaolo Pretelli, Kevin Basili, Davide Di Geso, Fabrizio Baldassarre, Luca Daffrè, Alessandro Vannucci, Flavio Barattucci e Giulio Raselli”.

Da Uomini e Donne a Temptation? Ecco chi sono

Escludendo dalla loro ricerca Andrea Dal Corso, Manuel Galiano e Alessio Campoli (rispettivamente fidanzati con Teresa Langella, Giulia Cavaglia e – forse – Angela Nasti), tra i “ricercati”, pare che alcuni di loro abbiano il profilo Instagram fermo da un po’, segnale che potrebbero trovarsi in Sardegna per le riprese di Temptation Island 2019.

Tra gli ex corteggiatori di Uomini e Donne che sono in “pausa” social, la pagina Instagram citata prima evidenza alcuni nomi, tra cui: Kevin Basili (ex corteggiatore di Teresa Langella), Rodolfo Salemi (ex corteggiatore di Mara), Giulio Raselli, Flavio Barattucci e Alessandro Vannucci (ex corteggiatori di Giulia Cavaglia): per loro le porte di Temptation Island 2019 si sono spalancate?

