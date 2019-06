Caso Pamela Prati, parla Taormina “Queste? Intimidazioni, esposto alla Procura!”

L’avvocato Carlo Taormina, dopo essersi occupato per un periodo molto breve di Pamela Prati e il suo matrimonio, ha voluto lasciare il caso. Intervistato a Live Non è la d’Urso, aveva già fatto il punto della situazione, interfacciandosi pure con Eliana Michelazzo. Già prima invece, aveva raccontato che la showgirl sembrava ai suoi occhi lucida e determinata: “Impossibile prefigurare la circonvenzione di incapace”, ha affermato. “Volevano che io andassi da Barbara d’Urso a testimoniare che Mark Caltagirone esisteva. Fu Pamela Prati a chiedermi questa cosa. Io ho detto di no, non sono caduto nella loro trappola”.

Avvocato Taormina VS Pamela Prati: “Queste sono intimidazioni!”

Ospite di Iceberg Lombardia, programma condotto da Marco Oliva su Telelombardia, l’avvocato Carlo Taormina ha riacceso i riflettori su Pamela Prati, rispondendo anche alla sua recente replica su Instagram. “Chi è la mente criminale che sta dietro a questa storia? Perché non c’è ombra di dubbio, io non posso dire di Pamela Prati o di altri, dico soltanto che il sistema è chiaramente fatto da un’organizzazione. Questo è il tema che io ho proposto all’autorità giudiziaria di accertare. Ma lei pensa che io possa essere intimidito?”.

Poi ha aggiunto: “Se c’è uno che di intimidazioni non ha avuto mai nessuna preoccupazione, quello sono io. Per cui ovviamente rispetto a questa intimidazione, che vuole essere un modo per cercare di zittirmi, la Prati ha sbagliato strada”. L’avvocato ha anche confidato di essersi rivolto alle autorità giudiziarie per tutelarsi: “Ho chiesto di accertare cosa c’è dietro questa vicenda, perché secondo me è un fatto di associazione criminale (…) Mi sono rivolto all’autorità giudiziaria affinché provveda a capire che cosa c’è e soprattutto che tuteli la mia persona da queste che potrebbero essere delle vere e proprie intimidazioni”.

Esposto alla Procura di Roma

L’avvocato Carlo Taormina ha poi concluso dicendo di avere presentato un esposto alla Procura di Roma. “Perché vengono da me se quella è una patacca? Vengono da me perché cercano di dare una veridicità alla patacca. Queste sono mie opinioni. Nessuno mi ha detto questa è una patacca e in qualche modo ce la devi convalidare. Sono cose che ho capito per conto mio”. Come la prenderà Pamela Prati attualmente in vacanza a Capri?

