Pippo Franco VS Pamela Prati: “Vada dallo psichiatra e chieda allo Spirito Santo!”

Il caso di Pamela Prati continua ancora a far parlare, sia gli amici, che gli estimatori ed i detrattori. Tra gli ultimi ad esprimere il proprio punto di vista c’è anche Pippo Franco che proprio con la showgirl ha lavorato per parecchio tempo, ai tempi del Bagaglino e La Sai l’ultima. Ospite a Storie Italiane, il comico si è fatto estremamente serio, scagliandosi anche contro alcuni programmi che tratterebbero il caso in maniera sbagliata. Secondo lui la Prati avrebbe bisogno di uno psichiatra e di pregare.

Pippo Franco parla di Pamela Prati

Così come riporta il buon Fabiano di BitchyF, l’attore ha esclamato: “La storia di Pamela nasce da una sua fragilità e da un mondo che ora vive di cose assurde e disumane. I programmi ora si nutrono di fake news, scandali e litigi. Io continuo a proteggerla e provo affetto. Sicuramente -è evidente- è espressione di una fragilità; ha creduto di fare una cosa utile per lei, in un momento della sua vita in cui, sai… poi arrivano pure gli anni. La cosa che mi scandalizza è quello che c’è intorno, i programmi, come la d’Urso che ha detto che ho visto la Madonna”.

Secondo l’attore, Pamela Prati avrebbe costruito la storia immaginaria di Mark Caltagirone per solitudine e disperazione. Poi il consiglio: “Farebbe bene a sentire uno psichiatra che la possa aiutare, ma ancora meglio pregare e chiedere allo Spirito Santo di farla uscire da questa difficoltà. La fede è la miglior soluzione adesso per lei”.

Eleonora Daniele difende le colleghe

Eleonora Daniele dopo avere ascoltato le parole di Pippo Franco su Pamela Prati, ha voluto prendere le difese dei suoi colleghi: “Tutto è nato da cose che ha fatto lei. Non è che le televisioni, i siti e i giornali l’hanno obbligata a dire che si sposava con uno che non esisteva. Poi ti chiedo di non parlare male delle mie colleghe, grazie”, ha concluso. L’attore continua con le particolari dichiarazioni tutte casa e chiesa, contento lui…

