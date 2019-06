Chiara Dalessandro choc: YouTuber di Pomeriggio 5 contro 17enne: “Devi morire, pezzente!” (VIDEO)

Grossi guai per Chiara Dalessandro. La YouTuber “morbidosa” (come ama definirsi lei) è divenuta popolare per merito di alcune ospitate a Pomeriggio 5, programma della rete ammiraglia condotto da Barbara d’Urso. La prima volta ha parlato con la conduttrice dal pubblico perché aveva accompagnato l’amica e collega Follettina Creation. Successivamente ha avuto un posto in prima fila al fianco di Costantino, mettendo in piedi una gag dentro una Spa. In queste ore in vacanza in Abruzzo ospitata da un amico 17enne, ha fatto ritorno in quel di Milano dicendo di avere paura che qualcuno le potesse fare male.

Chiara Dalessandro choc: augura la morte all’amico di 17 anni

Chiara Dalessandro doveva soggiornare con il fidanzato Davide a casa di Daniele, amico e YouTuber di appena 17 anni. I due dovevano stare a casa dei suoi genitori per la bellezza di due mesi, facendo – nel frattempo – anche una vacanza extra che a quanto pare, il giovane amico non poteva permettersi. Questo avrebbe scatenato l’ira funesta della morbidosa creatrice di contenuti web che per tutta risposta, in una nota audio gli avrebbe urlato di essere un pezzente, suggerendogli la morte. L’audio choc ha immediatamente fatto il giro del web, sollevando lo sdegno di grande parte di esso.

Da mesi Chiara Dalessandro ha degli scontri molto forti con altri YouTuber, tra cui Grazia, conosciuta sul web come “La regina bastarda”. Proprio ieri nel corso di una live sul suo canale, la campana ha teso una mano nei confronti del giovane Daniele (offeso dalla Dalessandro), facendolo sfogare per raccontare la sua verità. Chiara infatti, dopo essere andata via da casa del ragazzino lo avrebbe sollecitato a mentire sul loro litigio, per evitare di infiammare ulteriormente il web. Secondo il racconto del giovane, la Dalessandro lo avrebbe anche minacciato contattando i suoi parenti.

La live in lacrime: lei smentisce tutto

Chiara Dalessandro per tutta risposta, sì è fermata con il suo compagno Davide in Autogrill, per fare una live in risposta agli haters, dicendo, in lacrime, di non avere mai augurato la morte a Daniele ma gli avrebbe dato del pezzente per poi continuare: “devi morire nell’oblio”. Il 17enne però, ha fatto anche ascoltare l’audio e sembra proprio che la YouTuber abbia chiaramente detto: “Daniele, sei un pezzente devi morire!”. Vergognoso in entrambi i casi. La morte (in qualsiasi modo) non si augura a nessuno, benché meno quando si tratta di un ragazzino di appena 17 anni (lei, per la cronaca, di anni ne ha 41, due presunte finte gravidanze alle spalle e una figlia già adulta).

