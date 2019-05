Grande Fratello 2019 diretta streaming, ottava puntata 27 maggio: televoto e social

GRANDE FRATELLO 2019, STREAMING, TUTTE LE INFO – Il Grande Fratello 16 insieme alla padrona di casa Barbara d’Urso di nuovo insieme anche questa sera, lunedì 27 maggio, in occasione dell’ottava puntata del reality in onda in prime time e in diretta su Canale 5. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, torna sul piccolo schermo con due opinionisti d’eccezione: Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, la vera novità dell’edizione. Reclusi nella Casa, i protagonisti concorreranno per il montepremi finale del valore di 100.000 euro. Al centro del racconto televisivo, come sempre, le loro storie: alcune già note al pubblico, perché legate a fatti di cronaca e attualità, altre invece ancora tutte da scoprire. Questa sera non mancheranno incredibili novità e la proclamazione del primo finalista.

Grande Fratello 2019, daytime e sito web

La Casa del Grande Fratello 16 è un grande open space di 825 mq. Colorata e luminosa, è dotata di una zona sauna e di un giardino con piscina. Centrale, come sempre, il Confessionale con alle pareti le immancabili piramidi rosse a punte nere. Non mancheranno stanze segrete che verranno svelate nel corso del gioco e una nuova “disagiatissima” zona. L’appuntamento settimanale in prima serata va in onda in diretta dal Palastudio di Cinecittà che occupa una superficie di 1.750 mq. In studio saranno presenti anche le postazioni degli opinionisti.

Oltre all’appuntamento di prime time e alle finestre di daytime di Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 10.00 alle 2.00 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 16.00 e tutti i giorni in seconda serata). Il pubblico sarà come sempre protagonista attivo del programma, grazie alle tantissime iniziative interattive del sito ufficiale www.grandefratello.mediaset.it, dell’App Mediaset Play (gratuita e disponibile per smartphone e tablet su tutti sistemi operativi) e dei vari profili social del programma (Facebook, Twitter e Instagram).

Grande Fratello 16, sito web e contenuti extra

Grande Fratello 16 è anche un’esperienza multimediale grazie alle numerose iniziative del sito ufficiale, del mondo Mediaset Play e dei social del programma. Il sito del programma www.grandefratello.mediaset.it coinvolgerà gli utenti con un fitto palinsesto di news, approfondimenti, gallery fotografiche e video on demand (puntate intere, clip dallo studio, clip dalla Casa…).

Tra i video esclusivi, only-digital, si segnalano i confessionali inediti, mai andati in onda in tv, e il format “Obbligo o Verità”: ogni settimana, il concorrente eliminato sarà protagonista di un’intervista insolita, in cui sarà costretto a scegliere tra do-mande scomode e penitenze imbarazzanti, tipiche della rete (ingoiare peperoncini, subire il solletico con la bocca piena d’acqua…).

Grande Fratello 16, diretta streaming

Il Grande Fratello 16 sarà raccontato live grazie a: la diretta streaming del prime time; il live blogging del prime-time: una serie di aggiornamenti costanti, minuto per minuto, offrirà una cronaca dettagliata di quello che accade in puntata; la diretta streaming dalla Casa: gli utenti potranno scegliere tra due regie, collegate a diversi ambienti della Casa, e un canale “+1”, grazie al quale potranno tornare indietro di un’ora sulla regia principale, in modo da non perdersi proprio nulla.

Come sempre, tramite il sito sarà possibile partecipare al televoto. I contenuti video di Grande Fratello 16 (video on demand, diretta streaming del prime time, due regie dalla Casa e canale “+1”) saranno fruibili sul sito www.mediasetplay.it, sull’app Mediaset Play (disponibile gratuitamente per tutti i sistemi operativi) e sulle Smart TV abilitate, semplicemente sintonizzandosi su un canale Mediaset e premendo il tasto “Freccia su”.

Grande Fratello 16, diretta streaming e le pagine social

Gli utenti potranno spiare i concorrenti del Grande Fratello 16 sia sul sito ufficiale del programma e su Mediaset Play, scegliendo tra due regie collegate a diversi ambienti della Casa e un canale “+1”, grazie al quale potranno tornare indietro di un’ora sulla regia principale. L’hashtag ufficiale del programma è #GF16.

Social

La pagina ufficiale Facebook (facebook.com/grandefratello), seguita da oltre 2.618.000 fan, fornirà informazioni, approfondimenti e news in tempo reale.

Il profilo ufficiale Instagram (@grandefratellotv), seguito da oltre 968.000 follower, condividerà immagini e Stories esclusive dal backstage.

Il profilo ufficiale Twitter (@GrandeFratello), seguito da oltre 349.000 follower, rac-conterà in tempo reale le vicende dei concorrenti e dello studio.

Grande Fratello 2019, come si vota

Grande Fratello 2019 propone un sistema di voto multipiattaforma, che consente al telespettatore di scegliere tra 4 canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV connesse di nuova generazione e SMS.

Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza.

Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale della trasmissione (www.grandefratello.mediaset.it). All’interno della sezione TELEVOTO, dopo es-sersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli.

Per le Smart TV abilitate, sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play, registrarsi e quindi partecipare al televoto.

Quello dell’SMS è un iter ormai consolidato e ben noto al pubblico. Quando la conduttrice lancerà il televoto durante la trasmissione, i telespettatori potranno votare inviando un SMS alla numerazione 477.000.2. L’utente riceverà un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,1613 euro, a seconda del proprio operatore.

Visualizza questo post su Instagram Qualcuno ha detto pool party? 🤩 #GF16 Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 27 Mag 2019 alle ore 2:32 PDT