Elezioni Europee 2019 e Amministrative: speciali e dirette Rai, la programmazione

Oggi gli italiani saranno chiamati al voto in occasione delle Elezioni Europee 2019 e delle Amministrative. Anche la Rai sarà in prima linea, come da tradizione, per raccontare attraverso una lunga maratona tra oggi e domani, il risultato uscito dalle urne per il rinnovo del Parlamento europeo e per la tornata di amministrative che vede al voto il Piemonte e alcune grandi città come Firenze, Perugia, Campobasso, Potenza, Bari, Livorno, Bergamo, Modena, Reggio Emilia e Lecce. Ecco di seguito quale sarà la programmazione per la giornata di oggi, domenica 26 maggio 2019.

Elezioni Europee 2019 e Amministrative: programmazione Rai

Tutte le testate Rai saranno impegnate con inviati sul posto, interviste in diretta e servizi sulle Elezioni Europee 2019 e Amministrative. Dalle 23, Rai in collaborazione con il “Consorzio Opinio Italia”, fornirà gli exit poll e poi dalle 24 le prime proiezioni. Si comincia con uno “Speciale Porta a Porta elezioni europee” a cura di Tg1 e Rai1, in onda alle 22.50 del 26 maggio.

Dalle 23 verranno diffusi i primi exit poll e le proiezioni sui voti reali. Alla stessa ora è previsto uno “Speciale Tg3 elezioni europee”, in onda su Rai3 con exit poll e proiezioni. In studio ospiti politici, commentatori e collegamenti con Bruxelles, con le principali capitali europee e con le sedi di tutti i partiti. Alle 24.30, partirà su Rai2 lo “Speciale Tg2 elezioni europee” con le proiezioni e le analisi dei primi risultati.

In merito allo speciale Porta a Porta, a partire dalle 22.50, si seguirà l’andamento delle elezioni europee, dai primi exit poll fino alla proiezione dei dati reali, con rappresentanti dei partiti e direttori di testate giornalistiche. Bruno Vespa poi tornerà anche domani in prima serata, con il secondo speciale che contemplerà il commento e l’analisi del voto europeo e i risultati delle elezioni amministrative con ospiti politici, giornalisti in studio e collegamenti con le principali capitali europee.