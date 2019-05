Oroscopo Paolo Fox, dal 20 al 26 maggio 2019: Gemelli al top, tensioni per Vergine e Sagittario

Oroscopo di Paolo Fox: la nuova classifica per la settimana in partenza, da lunedì 20 maggio a domenica 26 maggio 2019. Il popolare astrologo è stato il vero protagonista della puntata di ieri del programma di RaiDue, Mezzogiorno in Famiglia, a poche puntate dalla chiusura stagionale e, forse, definitiva. Segno per segno, ecco l’oroscopo per la nuova settimana con qualche accenno anche per i prossimi mesi. Paolo Fox ha occupato la parte più attesa e seguita del programma Rai in onda come di consueto circa 20 minuti dopo mezzogiorno, e si è reso protagonista con le sue nuove previsioni astrologiche per le prossime giornate. Cosa hanno in serbo le Stelle per tutti i segni? A gioire sarà il segno dei Gemelli mentre vivranno momenti di incertezza i segni Vergine, Sagittario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox dal 20 al 26 maggio 2019

12 Vergine: qualche piccola attenzione, questa settimana Sole e Mercurio cambiano segno e questo può rappresentare un momento di perplessità. Il consiglio è quello di evitare i contrasti, lunedì e martedì, per colpa di eventi esterni al rapporto, ci sono piccole contestazioni. Mercoledì e giovedì giornate di recupero. L’amore va protetto. Le situazioni di lavoro dovrebbero essere state avviate. Da lunedì, per colpa della stanchezza accumulata, avete bisogno di pausa. Attenzione anche alla giornata di domenica.

11 Sagittario: ci sono dei pianeti opposti. Tensioni perché volete fare delle cose e altri vi diranno che ne dovrete fare altre. Occorre tenere tutto sotto controllo soprattutto dal punto di vista lavorativo ed economico. Lunedì e martedì giornate particolari ma grazie a Giove cadrete in piedi, anche in amore.

10 Pesci: tensione dei pianeti anche per voi. Questa settimana dovete evitare che il mondo ce l’abbia con voi perché non è così. Domenica la Luna sarà nel vostro segno. Se c’è una storia da proteggere, concentratevi molto. Se dovete fare una scelta tra due persone, questa è la settimana giusta per parlare anche se ci saranno dei contrasti.

9 Bilancia: in recupero con Sole e Mercurio in aspetto interessante. Inizia a muoversi qualcosa nel lavoro. Uniche giornate sottotono mercoledì e giovedì per colpa della Luna dissonante. Momento particolare per le questioni di casa.

8 Cancro: settimana migliore dopo un inizio di maggio caotico. Adesso pare che certe situazioni siamo più chiare e siate anche voi più decisi e più dolci. Avete un’innocenza dei bambini. Settimana di perdoni, domenica giornata buona ma ancora confusione nel lavoro e stanchezza fisica. Ci sono ritardi ma l’importante è che si arrivi al dunque.

7 Toro: piacete molto, è difficile che voi abbiate dei nemici. Avete un grande cielo, da ottobre-novembre avrete un periodo eccezionale per il lavoro. Fate qualcosa di più per l’amore, mercoledì e giovedì le giornate migliori per parlare di sentimenti.

6 Acquario: riemergete dopo le ultime settimane emotivamente difficili. Quando siete a disagio o tentate la fuga o mettete in discussione tutti i rapporti. La fase di miglioramento è già iniziata. Occorre restringere le spese o rivedere le spese che riguardano l’ufficio. In amore è un momento in cui si vede tutto un po’ offuscato. Arriveranno proposte e occorrerà capire cosa fare.

5 Ariete: siete forti e vincete ogni sfida anche se siete preoccupati a causa di Saturno dissonante. In tanti non pensano a quello che faranno nei prossimi anni ma adesso. Tutto quello che vi capita potrà essere part-time. Rilancio dal punto di vista lavorativo.

4 Scorpione: cielo molto forte ma in amore siete molto gelosi o lontani. Nel lavoro, settimana di grandi polemiche che potreste sollevare se qualcosa non vi sta bene. Vi trovate in una condizione particolare, volete portare avanti o no un progetto? Fase di tensione che non crea grandi disagi, sarà una settimana da combattenti.

3 Capricorno: superstar, adesso se avete questioni di soldi aperte se non funzionano alcune situazioni, occorre ripartire. Giornate migliori quelle con la Luna nel segno, mercoledì e giovedì ma anche domenica sarà interessante.

2 Leone: dopo una settimana di discussioni tornate alla carica. Avete un cielo protetto da Giove ma dovrete mettervi contro qualcuno. Adesso con questi pianeti attivi c’è un’occasione in più per fare delle cose e avere successo. Tutto ciò che vi porta lontano, anche in amore, è positivo. I sentimenti avrebbero bisogno di una ripassata, ci sono tensioni da capire. Interessanti le giornate intorno a domenica.

1 Gemelli: qualcuno ha dovuto affrontare tensioni dall’inizio dell’anno. Adesso dovete risolvere una serie di problemi, la settimana inizia barcollante ma non mancheranno buone notizie. Le questioni contrattuali sono da mettere a posto ma siete persone molto astute e intelligenti. Venerdì e sabato giornate buone per i contatti e i rapporti in generale. Grande cielo a partire da giugno anche per i sentimenti. La situazione sentimentale è in recupero o di sostegno.