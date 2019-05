GP Spagna, MotoGP 2019: gara in differita su TV8, orari e programmazione oggi

Il Motomondiale 2019 è giunto oggi 5 maggio al suo quarto appuntamento, visibile come sempre in esclusiva ed in chiaro solo su TV8. Si tratta del GP Spagna in programma per il primo pomeriggio odierno ma del quale sarà garantita solo la diretta Sky. Per i non abbonati ci sarà però la possibilità di recuperare la differita integrale della gara odierna come sempre grazie all’ampia programmazione domenicale di TV8 dedicata alle due ruote e che darà ampio spazio al GP Spagna, con un occhio di riguardo alla MotoGP. Ecco di seguito quale sarà l’intera programmazione.

MotoGP Spagna in differita: la gara di oggi

La caduta di Marc Marquez in Argentina ha rimescolato le carte. Adesso sono ben quattro i piloti racchiusi in soli 9 punti con il capoclassifica Andrea Dovizioso che, a quota 54, precede Valentino Rossi (51), Alex Rins (49), capace di imporsi tre settimane fa, e lo stesso Marquez (45). Il nuovo capitolo di questa sfida a quattro è stato ascritto questo weekend a Jerez de la Frontera, dove si è svolto il Gran Premio Red Bull di Spagna, il quarto della stagione, il primo in Europa, in differita e in chiaro per tutti solo su TV8.

Dallo scorso anno il circuito è intitolato al compianto Ángel Nieto, che con 13 mondiali vinti è il secondo motociclista più titolato di sempre, alle spalle di Giacomo Agostini (15). Dopo l’ampia programmazione del sabato, quale sarà quella prevista per oggi 5 maggio?

Questa domenica, alle ore 13.00, lo studio MotoGP introduce i temi di giornata e soprattutto la differita integrale delle gare: la Moto3 alle ore 14.00, la Moto2 alle ore 15.20 e la MotoGP alle ore 17.00. Il circuito andaluso, costruito nel 1986, un anno prima di ospitare il primo Gran Premio, misura 4,4 Km e ha un rettilineo di 607 metri con 13 curve (5 a sinistra e 8 a destra). La gara della MotoGP si disputa su 25 giri per una distanza totale di 110,6 Km. Qui lo scorso ha trionfato il campione del mondo Marc Marquez, che ha preceduto Johann Zarco e Andrea Iannone.