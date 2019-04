Grande Fratello 2019, malore per Jessica: Daniele e Martina sempre più vicini, ultime news

Martina e Daniele nella Casa del Grande Fratello 2019, cercano sempre il contatto. Negli ultimi giorni passano moltissimo tempo insieme intervallando lunghe chiacchierate a gesti d’affetto. Il loro feeling crescente li ha portati a essere considerati la prima coppia ufficiale anche dal resto degli inquilini della residenza di Cinecittà. I due ragazzi trascorrono il pomeriggio in giardino; abbracciati in disparte si scambiano e lunghi sguardi immersi nei propri pensieri.

GF16, Martina e Daniele sempre più vicini

Martina poi prende la parola. La ragazza è curiosa di conoscere i dubbi che affollano la mente dell’imprenditore veneto che però risponde schivo “prima tu poi io”. “I pensieri seri li tengo per me” ribatte Martina “di cosa non ti fidi? Qual è la tua preoccupazione?” gli domanda direttamente Daniele che ha già capito a cosa alludono le parole della ragazza.

“Magari stai giocando, ci sono tante sfumature di una persona che uno potrebbe non conoscere” dice Martina che dopo deludenti esperienze in passato vuole essere cauta. Daniele prova a rassicurare la ragazza, non ha intenzione di utilizzare questa nuova conoscenza in modo strategico per rimanere nel gioco. “Ci conosciamo da una settimana, uno deve prendere in considerazione varie cose” continua a spiegare Martina “non so cosa succederà, se non mi trovo te lo dico ma non ho bisogno di strategie” ribatte Daniele.

Grande Fratello 2019, Jessica in ospedale

Daniele ha consigliato a Martina di vivere questa nuova amicizia in maniera più spensierata “è sbagliato precludersi una conoscenza” ribadisce. Ed intanto, tra le altre novità della Casa del Grande Fratello 2019, Jessica Mazzoli questa mattina è stata portata in ospedale per degli accertamenti dopo un malore. Al momento, non è ancora tornata. Ecco la nota ufficiale: “Nella mattinata di oggi Jessica, a causa di un malore, è stata accompagnata in ospedale per un controllo medico. Appena sveglia la ragazza ha manifestato dei dolori che non sono migliorati con il passare del tempo motivo per cui si è deciso di intervenire per verificare la situazione medica della ragazza”.