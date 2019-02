Melaverde, puntata 17 febbraio: servizi di oggi con Ellen Hidding ed Edoardo Raspelli, info streaming

Melaverde torna anche questa domenica, 17 febbraio 2019 su Canale 5, con una nuova puntata. L’appuntamento con i servizi inediti condotti da Ellen Hidding ed Edoardo Raspelli sarà trasmesso sulla rete ammiraglia di casa Mediaset poco prima di mezzogiorno. I due padroni di casa ci porteranno in un nuovo viaggio ricchissimo di sorprese e con servizi all’insegna della storia e delle tradizioni locali. Il programma come sempre darà spazio alle usanze e agli antichi mestieri che rischiano di perdersi. Quali saranno gli argomenti al centro della puntata di oggi 17 febbraio? Ecco di seguito le anticipazioni e le informazioni per poter visionare anche in diretta streaming la nuova puntata di Melaverde e poterla rivedere poi anche in replica.

Anticipazioni Melaverde, puntata 17 febbraio 2019

In questa puntata di Melaverde si parlerà di pasta. Una pasta artigianale prodotta con macchinari che risalgono agli inizi del secolo scorso, e con grani antichi di esclusiva origine italiana. Una scelta precisa dei protagonisti di oggi. Secondo loro solo con macchinari antichi si può produrre una pasta che presenti le qualità e i sapori che possano renderla diversa da tante altre. Michele è un uomo alla soglia dei settanta anni che ha cominciato a 14 anni a frequentare i pastifici di Torre Annunziata.

Michele lavorava per una officina e andava nei pastifici a prendere e portare pezzi di ricambio per le macchine impastatrici; così nasce il suo grande sogno di fare il pastaio, utilizzando quei segreti rubati nel tempo ai grandi maestri pastai campani. Da qualche anno con la sua famiglia, ha realizzato un pastificio artigianale in una valle dell’alta Irpinia dove ha trovato l’ambiente, il clima e i grani giusti per ricreare quella pasta che aveva visto produrre a Torre Annunziata , una delle patrie storiche della pasta italiana. Si parlerà anche di dieta mediterranea e della sua importanza per la scienza dell’alimentazione, al punto di essere stata inserita nel patrimonio immateriale dell’ umanità dell’Unesco. E poi ancora si parlerà di miele, legumi, pomodori, grani antichi, prodotti molto speciali che fanno parte del patrimonio agricolo dell’ Irpinia e del Beneventano.

In questa puntata di Melaverde si parlerà anche di carne bovina che troviamo ogni giorno nelle macellerie e nei supermercati italiani. Seguiremo tutto la filiera, dall’allevamento alla tavola, e lo faremo attraverso un’azienda storica del settore, nata nel secondo dopoguerra del secolo scorso da una piccola macelleria di paese. Una azienda rimasta ancora oggi familiare, che però ha avuto la capacità di crescere e diventare una importante realtà nazionale, che esporta la sua carne in tutta Europa e in molti paesi extraeuropei come Emirati Arabi e Hong Kong.

Ci sarà anche spazio per tanti sapori con tante ricette e preparazioni a base di carne bovina e scopriremo anche quali sono i tagli migliori da acquistare a seconda della ricetta che vogliamo preparare. In Italia i tagli più noti sono una ventina, contro i 30 in Francia e i 13 in America. In ogni Regione, poi, alcuni tagli prendono nomi diversi, nonostante derivino dallo stessa parte, e ci sono poi quelli considerati di prima, seconda e terza categoria. E poi tante informazioni utili che il consumatore moderno non può non conoscere.

