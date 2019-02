Sanremo 2019, prima puntata 5 febbraio: ospiti e anticipazioni, torna il DopoFestival con Papaleo

Questa sera, si aprirà la 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019, ecco tutte le anticipazioni in onda su Rai1. “Alle 20.45 ci troveremo tutti davanti il televisore – ha spiegato il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo in conferenza stampa – Stasera cantano i 24 campioni: già le prove di ieri mi hanno dato un sentore di quante siano belle le performance. La serata terminerà intorno all’una e un quarto”. Per la seconda volta al timone della kermesse musicale ci sarà Claudio Baglioni, affiancato da Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Sanremo 2019, prima puntata: ospiti e anticipazioni

All’apertura del sipario sul palco del Teatro Ariston dunque, tutti e 24 gli artisti tra i quali anche i due vincitori di Sanremo Giovani 2018, canteranno per la prima volta il proprio brano; a giudicarli sarà il pubblico attraverso il Televoto (40%), la giuria della Sala Stampa (30%) e la giuria Demoscopica (30%). “Rai Italia trasmetterà in diretta il festival in tutto il mondo. È una novità – ha aggiunto il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo – perché normalmente veniva adattato in base ai fusi orari”.

Ecco gli ospiti della prima serata di Sanremo 2019, sul palco: Andrea Bocelli con il figlio Matteo Bocelli, Giorgia, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria e Rocco Papaleo. Tra i super ospiti non canori torna, dopo il successo dello scorso anno, Pierfrancesco Favino, che sarà protagonista di un numero con Virginia Raffaele. Claudio Santamaria sarà invece il quarto componente del ‘Quartetto Cetra’ con Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Sanremo 2019, arriva anche il DopoFestival

Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto, da stasera in onda con il Dopofestival, promettono un ‘after show’ dal ritmo incalzante e ‘rock ‘n roll’. “Al Dopofestival saremo noi stessi e chiederemo agli artisti di lasciarsi andare. Stanotte succederanno cose strepitose” ha annunciato Rocco Papaleo. La musica sarà il filo conduttore del programma: gli artisti in gara, oltre a raccontare le emozioni sanremesi dentro e fuori dal palcoscenico, ci regaleranno performance completamente inedite dei loro brani, grazie alla presenza in studio di una “Superband”.