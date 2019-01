Uomini e Donne, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono in crisi: “Se siamo stati zitti è perché…”

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi dopo Uomini e Donne e Temptation Island Vip, adesso sono in crisi. La confessione è arrivata proprio dalla diretta interessata che, tramite Instagram ha deciso di vuotare il sacco raccontando le loro problematiche di coppia. Nilufar ha fatto la diretta tramite social parlando anche a nome del fidanzato. Ed infatti, in questo periodo moltissimi follower avevano chiesto come procedessero le cose tra di loro, fino a quando lei ha rotto il silenzio.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono in crisi

“Faccio io questa diretta, ma sto parlando anche per Giordano – ha esordito Nilufar Addati – Molti di voi hanno scritto che non vi stiamo rispettando, che vi stiamo snobbando… niente del genere in realtà e mi dispiace che sia arrivato questo. Io e noi vi rispettiamo al 100%. Io sarò infinitamente grata per tutto quello che voi avete sempre fatto per me perché siete stati un sostegno nei momenti difficili della mia vita e non potremo mai esservi grati abbastanza per tutto l’affetto che da parte vostra arriva”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso il periodo di crisi che sta vivendo con Giordano Mazzocchi: “Sono un po’ in difficoltà (…) Io e Gio stiamo affrontando un momento ‘no’. Non è una situazione definita in questo momento e se siamo stati zitti nelle ultime due settimane è semplicemente perché non sapevamo cosa dirvi. Quando la situazione sarà definita sarete i primi, credetemi, a saperlo da noi. Se siamo stati zitti finora è semplicemente perché sarebbe stato inutile… non sarebbe stato rispettoso per noi”.

Uomini e Donne, Giordano dice la sua

“È la cosa più normale del mondo e succede a qualsiasi coppia di avere momenti ‘no’, ma ci siamo fidanzati davanti a voi, ci siamo conosciuti davanti a voi e io sono convintissima del fatto che il rispetto vi sia dovuto”, ha continuato Nilufar. “Mi spiace se vi siete sentiti disturbati o non considerati, ma non è questa la realtà, semplicemente abbiamo voluto vivere questo momento in maniera privata, perché era giusto così. Quando ci sarà qualcosa da dire, la diremo, la diremo noi. Dateci tempo”.

Successivamente anche Giordano Mazzocchi ha detto la sua, confermando il momento difficile. “Stiamo passando un periodo no, non abbiamo ammazzato nessuno. Buona serata e non sputate per aria, vi può ricadere in testa”.