Anastasio vince X Factor 2018: il rapper degli Under Uomini di Mara Maionchi trionfa

La musica rap trionfa a X Factor. Anastasio non ha deluso le aspettative e ha confermato i pronostici che lo volevano come favorito alla vittoria finale del talent show di Sky Uno, in onda giovedì 13 dicembre dal Mediolanum Forum di Assago. Esponente della squadra degli Under Uomini capitanata da Mara Maionchi (che fa il bis dopo la vittoria lo scorso anno con Lorenzo Licitra), Marco Anastasio – questo il nome completo – ha conquistato giudici e pubblico con uno stile del tutto particolare, che unisce la rabbia rap allo spessore da cantautore.

Anastasio ha vinto X Factor 2018

La scelta di Anastasio di partecipare a X Factor coincide per lui con la volontà di cambiare il nome d’arte ‘Nasta’ a favore del suo cognome perché “la sincerità paga e io francamente non ho voglia di costruirmi un personaggio. Nasta era figo, Anastasio sono io” ha dichiarato. Per lui X Factor “è stato un percorso provante e formativo, è tosta soprattutto per me che mi son dovuto spremere come un limone per cacciare fuori un testo ogni volta […] Il momento più emozionante è stato dopo The Wall quando sono impazziti tutti, Mara più di tutti”.

Sin dai casting ha sorpreso tutti con l’inedito La fine del mondo che ha portato anche ai live show e che staziona ai primi posti dei brani più scaricati su iTunes. A proposito di questo brano Anastasio racconta: “Quando l’ho scritto mai avrei pensato di vederlo realizzato con un video del genere su un palco del genere […] La soddisfazione più grande è questa […]”. Nel corso della finale al ragazzo è stato consegnato il disco d’oro per il suo singolo d’esordio.

Il futuro di Anastasio

Tra le sue performance più apprezzate anche quella di Generale presentata per la prima volta nel corso dei Bootcamp. E su quello che lo aspetta una volta uscito dal programma di Sky Uno e conquistato la vittoria, il giovane ammette: “Io mi aspetto che succedano cose belle, qualche concertino importante lo farò magari. Non ho nessun sogno in particolare, sicuramente voglio collaborare con qualche artista che stimo e pigliarmi qualche grande palco”.