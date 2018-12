I nostri figli, film tv con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti su RaiUno: ispirato all’omicidio di Marianna Manduca

Stasera, giovedì 6 dicembre, su RaiUno andrà in onda il film dal titolo I nostri figli. Si tratta di una coproduzione Rai Fiction – 11 Marzo Film ed è ispirato ad una storia drammaticamente vera, l’omicidio di Marianna Manduca, la 32enne siciliana uccisa dall’ex marito nonostante le precedenti 12 denunce. Nel cast Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti che tornano su RaiUno in un film tv diretto da Andrea Porporati, in onda nella prima serata di oggi, giovedì 6 dicembre alle 21.25. Ecco di seguito la trama, le anticipazioni e le info per la visione in streaming.

I nostri figli, anticipazioni film RaiUno

Roberto e Anna vivono a Senigallia. Due figli e un matrimonio riuscito: una coppia italiana come tante, alle prese con le gioie e le difficoltà di tutti i giorni. All’improvviso, davanti a loro, un’altra famiglia si sgretola per sempre: Elena Di Stefano, cugina siciliana di Roberto, viene uccisa in Sicilia dall’ex marito. Aveva tre figli: Luca, Giovanni e Claudio. Roberto e Anna, di fronte alla solitudine e al futuro vuoto di questi tre bambini siciliani, compiono una scelta che solo il cuore può dettare: prenderli subito in affidamento.

Al centro del racconto de I nostri figli, un atto d’amore, responsabilità e coraggio, ma anche una scelta foriera di difficoltà. Liberamente ispirato ad una storia realmente accaduta, il film vuole tenere alta l’attenzione sul dramma del femminicidio e sui problemi che devono affrontare “quelli che restano”, in particolare i bambini e gli adolescenti, oltre alle famiglie che decidono di occuparsi di loro strappandoli ad un destino di solitudine.

I nostri figli andrà in onda stasera 6 dicembre sulla prima rete di casa Rai, ma in contemporanea alla messa in onda televisiva potrà essere visto anche in streaming attraverso la diretta di Rai.it. Al termine, il film sarà disponibile per essere rivisto in replica sempre in streaming attraverso la stessa app.