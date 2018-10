Uomini e Donne, trono classico: Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez nuovi tronisti, tutte le novità

Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez sono i nuovi tronisti del trono classico di Uomini e Donne. Scopriamo le anticipazioni del VicoloDelleNews e di BitchyF. Ospite d’eccezione della puntata d’esordio è stata Valeria Marini. Sono state registrate due puntate, una con Andrea, Ivan e Teresa e l’altra con Lorenzo e Luigi. Tralasciando momentaneamente le dinamiche delle “vecchie guardie”, concentriamoci su ciò che è successo con i nuovi tronisti.

Andrea e Ivan nuovi tronisti

Per quanto riguarda il trono di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, sarà un percorso a “tempo”. Il loro trono infatti, durerà fino a febbraio e ci sarà una grande serata di gala dove le corteggiatrici che verranno scelte avranno la possibilità di presentarsi a loro oppure no. Secondo quanto riporta il buon Fabiano di BitchyF, si tratterà di un weekend in una villa, con tanto di anello di fidanzamento.

Il galà in questione verrà presentato da Valeria Marini, che ha avuto modo di conoscere bene sia Andrea che Ivan durante il suo percorso televisivo con Temptation Island Vip. Tra le curiosità degne di nota, quasi tutte le corteggiatrici dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, provengono proprio dalla bollente spiaggia della Sardegna e si conoscono tutti.

I video di presentazione

Ci saranno anche dei cambiamenti anche per quanto riguarda i troni che verranno mandati in onda. Sempre BitchyF fa sapere: “La settimana mariana sarà quindi composta dai classici tre appuntamenti con il Trono Over (successo di ascolti), da una puntata del Trono Classico con Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni ed un’altra puntata del Trono Classico ma con protagonisti Andrea Cerioli, Ivan Gonzalez e Teresa Langella”.