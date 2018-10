Jasmine Carrisi a Domenica Live: la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, le dichiarazioni dalla d’Urso

Una ragazza come tante altre, una 17enne che deve andare bene a scuola e tornare a casa entro e non oltre mezzanotte e mezza. Tutto normale, se non fosse che Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La storia d’amore tra i suoi genitori ha riempito pagine e pagine di cronaca rosa rendendo pubblici i dettagli della loro vita. Jasmine è stata ospite di Barbara d’Urso, per una bella intervista a durante la nuova puntata di Domenica Live.

Jasmine Carrisi a Domenica Live

Jasmine Carrisi, confessa che tra le mura di casa non sono così diversi da tutte le altre famiglie: “Non mi hanno mai fatto pesare la loro fama, mi chiedono soprattutto di rispettare i patti che stringiamo l’uno con gli altri”. Tra i suoi fratelli e sorelle, in tutto cinque, la ragazza sembra avere un rapporto speciale con Cristel con cui in passato ha anche cantato.

Per lei, però, sembra che ad attenderla in futuro non ci sia una carriera da cantante: “Mi piacerebbe fare la pediatra, o comunque iniziare una professione che mi permetta di aiutare le persone”. Successivamente, ha fatto il suo ingresso in studio anche mamma Loredana Lecciso.

Loredana Lecciso parla della nascita di sua figlia

L’ex compagna di Al Bano, ha raccontato di aver cercato fin da subito di avere un figlio. “Volevamo mettere al mondo un figlio. La mia gravidanza non è stata facile, ci sono state delle complicanze all’inizio. Io sapevo che comunque Jasmine ce l’avrebbe fatta anche se c’è stato il rischio di perderla. Sapevo che sarebbe uscita una bambina bionda con gli occhi azzurri e così è stato. Oltretutto nessuno era a conoscenza della mia gravidanza, a parte Albano. Mio padre è medico e non ho potuto nemmeno condividere la notizia con i suoi colleghi e dunque inizialmente ho fatto tutto da sola. Alla fine, però, è andato tutto bene e sono stata felicissima”.