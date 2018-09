Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio e il consiglio a Lory Del Santo: “Non entrare, non è una terapia!”

E’ stato uno dei grandi protagonisti della seconda edizione del Grande Fratello Vip, partecipazione che ne ha rilanciato la popolarità a livelli spropositati. “Io, Mara Venier & co siamo una generazione (diciamo) 6.0. Siamo il lato forte di una certa età: abbiamo sofferto e vissuto – dice Cristiano Malgioglio in un’intervista a “Chi” -. E raccontiamo quello che abbiamo attraversato”. E sul Gf Vip dice: “Sì, è una vetrina immensa, a me ha regalato una seconda giovinezza, ma non è facile”.

Cristiano Malgioglio dopo il GF Vip parla di Lory Del Santo

In particolare Cristiano Malgioglio lo dice pensando a un eventuale ingresso nella Casa di Lory Del Santo, che ha da poco perso il figlio Loren, morto suicida. “Sono traumatizzato per quello che le è successo… Non dovrebbe, se pensa che sia una cosa buona per lei… Ma no, non lo è né per lei, né per gli inquilini – dice -. In casa ci sono strategie, momenti particolari, io vedendo una madre che ha perso un figlio le starei vicino e la coccolerei. E allora non sarebbe più un Grande Fratello gioioso”.

Il pensiero corre all’idea che Lory Del Santo possa entrare per dimenticare, mettersi al riparo da questo immenso dolore. “E poi c’è Lory. Ma il Gf non è una terapia, guarisci dall’abbandono del marito, ma la perdita del figlio è una sofferenza del cuore immensa – commenta ancora Cristiano Malgioglio .

Lory Del Santo, il consiglio di Malgioglio

“Lei vorrebbe andare là dentro e dimenticare, ma là dentro non si dimentica niente: sei in uno spazio senza amici, senza connessioni con il mondo, sei solo e segregato e ti viene l’angoscia a stare chiuso”, continua il paroliere siciliano. E dopo arriva anche quello che sembra un consiglio a lasciar perdere l’idea. “A me dispiace perché Lory è una donna che ha bisogno di affetto, ma lì non c’è affetto, lì c’è un meccanismo, non è facile farlo”.