La vita promessa, la fiction con Luisa Ranieri e Francesco Arca da stasera su RaiUno: anticipazioni e trama

Stasera, domenica 16 settembre 2018, su RaiUno andrà in onda la nuova fiction La vita promessa con Luisa Ranieri, dalle ore 21:25 circa. Si tratta di una miniserie in quattro puntate che vede nel cast nomi importanti, a partire dalla regia che vanta la firma di Ricky Tognazzi. “La vita promessa” è una produzione Rai Fiction-Picomedia, prodotto da Roberto Sessa con Max Gusberti e vanta attori del calibro di Thomas Trabacchi, Francesco Arca, Miriam Dalmazio, Cristiano Caccamo, Emilio Fallarino, Giuseppe Spata, Vittorio Magazzu’, Francesca Di Maggio, Primo Reggiani e con Lina Sastri. Stasera la prima puntata alla quale seguiranno gli appuntamenti di lunedì 17 settembre e poi ancora il 24 settembre e l’1 ottobre.

La vita promessa, anticipazioni e trama 16 settembre

Luisa Ranieri è la protagonista della fiction La vita promessa ed indossa i panni di Carmela, una donna siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Carmela però sarà anche vittima delle attenzioni indesiderate e ossessive di un uomo influente e senza scrupoli e per questo decide di affrontare un lungo viaggio per scappare al suo aguzzino e proteggere la sua famiglia, abbandonando così la sua terra di origine.

Decisa a trovare una nuova terra da amare e dove ricominciare, lascia la Sicilia per imbarcarsi in un’avventura che la porterà oltreoceano. In un’America degli anni Venti, quella dominata dal Proibizionismo e schiacciata dalla crisi economica, la storia di una famiglia italiana in cerca di riscatto e della vita promessa, tra sogni e inevitabili disillusioni.

La vita promessa: le curiosità

Pur essendo ambientata nella prima parte in Sicilia, La vita promessa è stata girata anche nel cuore del Salento, precisamente a Nardò. Le riprese sono avvenute lo scorso ottobre presso la location Masseria Brusca, dove l’importante cast è stato impegnato in alcune scene della serie per circa una settimana. Sul set anche Simona Izzo, che si è occupata della revisione della sceneggiatura. La fiction oltre che a Nardò è stata girata anche a Monopoli, Taranto e Giuliano di Leuca. La Puglia è servita in particolare come ambientazione della campagna siciliana della fiction, mentre per gli esterni ed interni di New York le riprese sono avvenute a Sofia, in Bulgaria.