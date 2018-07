Melaverde, anticipazioni 22 luglio: con Ellen Hidding ed Edoardo Raspelli tra pesce e limoni, info streaming

In attesa delle nuove puntate, anche questa domenica 22 luglio 2018, gli spettatori di Canale 5 potranno gustarsi l’appuntamento con la trasmissione Melaverde. Poco prima di mezzogiorno, Edoardo Raspelli ed Ellen Hidding ci porteranno con loro in un nuovo appassionante viaggio durante il quale ci intratterranno con i loro racconti. Dove ci condurranno in questa domenica i due padroni di casa? Non mancheranno nuovi viaggi ricchi di esperienze e testimonianze. I due conduttori avranno il compito di farci riscoprire mestieri, conoscere nuove imprese ed idee imprenditoriali con tante storie narrate dai protagonisti. A seguire le anticipazioni della puntata di Melaverde e le info per poterla vedere in streaming questa domenica 22 luglio 2018.

Anticipazioni Melaverde, puntata 22 luglio 2018

Quello di oggi all’insegna di Melaverde sarà un viaggio pieno di sapori nel mondo del pesce, dei crostacei, dei molluschi e di tutti quei prodotti che il mare ci regala. L’Italia garantisce circa il 13% del fabbisogno Europeo con un milione e 270 mila tonnellate di pesce pescato. Una quantità importante , senza dubbio, ma insufficiente a soddisfare la domanda interna. Ogni italiano, in media consuma circa 25 chili di pesce in un anno, che moltiplicato per circa 61 milioni, fa un miliardo e 525 milioni di chili consumati in un anno. Ciò vuol dire che il pesce piace comprarlo, cucinarlo, ma soprattutto mangiarlo.

Ellen Hidding ci farà scoprire alcune ricette con il pesce della tradizione italiana e anche internazionale. Ci condurrà poi in provincia di Padova, in una azienda a conduzione familiare, con una bella storia alle spalle, dove pesce, crostacei, molluschi vengono lavorati, preparati, conditi, cotti e confezionati, pronti per essere appena riscaldati poi a casa e serviti . Impareremo anche a fare il Sushi in casa. Siamo nel mondo della così detta “quinta gamma”.

Edoardo Raspelli invece parlerà di limoni e per farlo non raggiungerà il Sud d’Italia, ma la Liguria, lungo la Riviera di Ponente, un pezzo di costa tra Genova e Ventimiglia, dove un tempo questa coltivazione era così diffusa da considerarsi alla base del sostentamento di ogni famiglia. Dovete sapere che in questa zona, diversamente dal resto d’Italia, i limoni fioriscono e fruttificano tutto l’anno, ed è per questo che nel XII secolo i limoni di Liguria raggiungevano e rifornivano tutta Europa quando l’acido citrico, chiamato “Agru”, era indispensabile per curare lo scorbuto e per apportare vitamine ai naviganti durante le lunghe rotte marittime commerciali. Col passare dei secoli i limoneti sono quasi scomparsi, lasciando spazio agli oliveti, alle serre per la floricoltura e l’orticoltura, però c’è chi quelle storiche piante di limone le ha mantenute e in questa puntata scopriremo come funziona il raccolto, la selezione e come si lavora il più diffuso agrume al mondo.

