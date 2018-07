Melaverde, anticipazioni 15 luglio: con Ellen Hidding ed Edoardo Raspelli tra paste e miele, info streaming

In questa domenica, 15 luglio 2018, gli spettatori di Canale 5 potranno gustarsi l’appuntamento con la trasmissione Melaverde, in attesa delle nuove puntate che andranno in onda nella prossima stagione tv. La messa in onda è come sempre fissata appena prima di mezzogiorno, in compagnia di Edoardo Raspelli ed Ellen Hidding, pronti ad intrattenerci appena prima di mezzogiorno. Dove ci condurranno in questa domenica i due padroni di casa? Non mancheranno nuovi viaggi ricchi di esperienze e testimonianze. I due conduttori avranno il compito di farci riscoprire mestieri, conoscere nuove imprese ed idee imprenditoriali con tante storie narrate dai protagonisti. A seguire le anticipazioni della puntata di Melaverde e le info per poterla vedere in streaming questa domenica 15 luglio 2018.

Anticipazioni Melaverde, puntata 15 luglio 2018

La replica di Melaverde per questa domenica parte dal passato, ovvero da quando 150 anni fa, Carlo Moro, un ex panettiere appena trentenne, riesce a realizzare un’opera davvero straordinaria. Un bellissimo mulino, tutto in legno, per la produzione di farine e di pasta in una valle dell’alta Lombardia. La famiglia Moro ha trasferito da anni la sua attività in uno stabilimento più moderno. Ed è lì che entreranno le telecamere di Melaverde per vedere nascere tanti tipi di pasta, realizzata con le farine più diverse: dalle più comuni farine di semola di grano, a quelle di grano saraceno e di segale, fino a quelle miste, con farine molto particolari, come il pisello, il miglio, la quinoa, il mais, il riso.

Si parlerà anche dei Pizzoccheri, secolare pasta povera a base di farina di grano saraceno, simbolo della Valtellina, che nel 2016 ha ottenuto il marchio della IGP. Molto interessante sarà anche scoprire tutte le nuove tecnologie che oggi possono esistere all’interno di un pastificio, dove i robot e l’uomo lavorano in sinergia per un prodotto di eccellenza.

Anticipazioni Melaverde, puntata 15 luglio 2018

Nell’altra metà della replica Melaverde si trasferirà in Piemonte per scoprire tutti i segreti legati a uno dei prodotti più straordinari e naturali che esiste. Si parlerà di una delle dolcezze più importanti e golose della terra: il miele. Tutti i segreti saranno raccontati dalla Cooperativa Agricola Piemonte Miele che in circa 40 anni ha raccolto più di 400 soci in tutta Italia, ha creato una rete di certificazione unica che garantisce la qualità del prodotto e si è posta come obiettivo un continuo aggiornamento nelle tecniche di allevamento e raccolta del miele nel completo rispetto delle api che per un apicoltore sono un valore inestimabile. L’esperienza accumulata e la qualità dei mieli raggiunta ha portato l’Italia, non solo ad essere tra le uniche nazioni a produrre mieli mono varietali di altissimo livello, ma ad essere qualitativamente la numero 1 al mondo.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la nuova puntata di oggi 15 luglio 2018 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand.