Quelli che il calcio… aspettano il Giro d’Italia 2018, ultima puntata: i saluti di Luca e Paolo

Questa domenica 13 maggio andrà in scena l’ultima puntata di Quelli che aspettano… il Giro d’Italia, in onda su RaiDue dalle 13.45 alle 14.45. La squadra di Quelli che il calcio capitanata da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran saluterà il pubblico della domenica pomeriggio di RaiDue per la meritata pausa estiva. Una puntata speciale per festeggiare la chiusura della stagione con alcuni dei principali protagonisti dell’edizione 2017/2018 del programma. Ecco a seguire quali saranno gli ospiti ed i volti che animeranno il nuovo pomeriggio della seconda rete Rai, prima dei saluti.

Quelli che il calcio aspettano il Giro d’Italia: anticipazioni e ospiti

Al grande tavolo Dario Vergassola, Diego Abatantuono, Ciccio Graziani, Eleonora Pedron, l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin, il Campione del Mondo Fulvio Collovati e il guru dei motori Giorgio Terruzzi. Immancabile alla postazione web Melissa Greta Marchetto, mentre la postazione tecnica questa settimana è “affidata” eccezionalmente a Toni Bonji alias Paride Coccio. Ultime irriverenti parodie anche per Antonio Ornano alias Ferruccio Branzino e Ubaldo Pantani, che in quest’ultima puntata veste i panni di uno dei suoi personaggi più amati dal pubblico, il CT del Napoli Maurizio Sarri.

“Festa di fine anno” al Pub di Corso Sempione dove Federico Russo, i Calciatori Brutti e Francesco Mandelli sono pronti ad accogliere Anna Falchi, Francesca Brienza, Boosta, Dino Zandegù, Marcello Cirillo, Sasà Soviero alias Il Gran Visir degli Sbrocchi, Virginia Robatto, il pittore e telecronista Ferruccio Gard, Sara Peluso, moglie del difensore neroverde Federico Peluso, lo scrittore Flavio Soriga, Alessandro Valoti, fratellino del calciatore del Verona Mattia Valoti, e il giornalista Fabrizio Biasin.

Gran finale anche per Mimmo Magistroni e Totò Schillaci che, dopo aver viaggiato tutto l’anno tra borghi, sagre e feste paesane d’Italia, chiudono la stagione con una visita a Rivanazzano Terme (PV) per seguire la celebre corsa dei carretti “Formula Liberty”. Il CT della nazionale di ciclismo élite maschile Davide Cassani e Emanuele Dotto sono in collegamento da Campo Imperatore (Abruzzo) per seguire la tappa del Giro d’Italia, trasmessa in diretta su RaiDue subito dopo “Quelli che aspettano… il Giro D’Italia”.