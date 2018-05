Melaverde, anticipazioni 6 maggio 2018: Ellen Hidding a Malta, Edoardo Raspelli in Liguria, info streaming

Anche oggi, domenica 6 maggio 2018, torna sulla rete ammiraglia di casa Mediaset la trasmissione Melaverde, in onda su Canale 5 e che vede alla conduzione Edoardo Raspelli ed Ellen Hidding. I due conduttori li ritroveremo come da tradizione, poco prima di mezzogiorno. Dove ci condurranno in questa prima domenica del mese? Entrambi continueranno a farci conoscere luoghi d’Italia talvolta sconosciuti; a loro spetta il compito di farci riscoprire mestieri, conoscere nuove imprese ed idee imprenditoriali con tante storie narrate dai protagonisti. Quali saranno i nuovi servizi di oggi di Melaverde? Ecco le anticipazioni della nuova puntata e le informazioni per poterla vedere in streaming questa domenica 6 maggio 2018.

Anticipazioni Melaverde, puntata 6 maggio 2018

Questa settimana, nella nuova puntata di Melaverde, Ellen Hidding accompagnata dai barcaioli dell’isola, i famosi “Barklori”, raggiungerà La Valletta, capitale di Malta, crocevia tra storia, cultura ed economia, fulcro della vita contemporanea dell’isola e quartier generale dei Cavalieri di Malta. Conosceremo poi il porto di Marsaxlokk dove ogni mattina i pescatori salpano per la pesca a bordo delle loro coloratissime imbarcazione, i Luzzu, e ci sposteremo in campagna dove, particolari vigne affacciate sul mare, donano vini straordinari che omaggiano ancora oggi i gran Maestri Cavalieri.

Anticipazioni Melaverde, puntata 6 maggio 2018

Riconosciuta per la sua bellezza, per il suo profumo, regalo perfetto per la propria amata, la Rosa resta nell’immaginario collettivo il fiore più conosciuto, apprezzato e più regalato al mondo. Questa settimana Melaverde ci porterà in Liguria per scoprire la tradizione secolare della rosa da sciroppo che un tempo aveva un utilizzo ben diverso, casalingo, legato alle sue proprietà uniche che portavano le famiglie contadine a farne sciroppo, confetture, fino ai più esperti erboristi che preparavano pozioni con proprietà curative.

Durante la puntata insieme a Edoardo Raspelli vedremo come diversi coltivatori si siano uniti in un’associazione con lo scopo di dare nuova luce a questa tradizione, tornando a coltivare le rose in piccoli roseti lungo la Valle Scrivia, alle porte di Genova e lavorando in piccoli laboratori attrezzati i petali in prodotti particolari realizzati con ricette d’altri tempi.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la nuova puntata di oggi 6 maggio 2018 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand.