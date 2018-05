Quinta Colonna, anticipazioni 3 maggio: ipotesi di Governo tecnico ed elezioni anticipate, info streaming

Questa sera, giovedì 3 maggio 2018, riparte un nuovo appuntamento all’insegna di Quinta Colonna, la trasmissione di approfondimento giornalistico e politico condotta da Paolo Del Debbio nel prime time di Rete 4. Il padrone di casa torna puntuale con un appuntamento ricco di contenuti e ospiti. L’orario di messa in onda è come sempre fissato alle ore 21:15 circa in diretta. Al centro della nuova serata, ancora una volta il dibattito sull’attualità politica l’attuale situazione italiana. Ecco quali sono le anticipazioni di stasera 3 maggio 2018 e le info per la visione della trasmissione anche in streaming.

Anticipazioni Quinta Colonna 3 maggio 2018: temi e ospiti

Torna l’approfondimento politico di Quinta Colonna, in onda stasera, giovedì 3 maggio, alle ore 21.20 circa in diretta su Rete 4. Al centro della trasmissione condotta da Paolo Del Debbio, l’attualità politica tra le ipotesi di Governo tecnico ed elezioni anticipate. Durante il tema affrontato, non mancherà il dibattito in studio moderato dallo stesso padrone di casa.

Prendono parte al nuovo delicato confronto, la deputata Pd Alessia Morani, l’esponente di Fi Nunzia De Girolamo, il neo Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga (Lega), eletto nei giorni scorsi e il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti.

Quinta Colonna, la diretta e replica streaming

Oltre alla messa in onda in tv, nella prima serata di Rete 4, la trasmissione Quinta Colonna, in onda stasera 3 maggio con la nuova puntata potrà essere vista anche in replica streaming a partire dal giorno seguente su Mediaset, anche in mobilità. Disponibile la diretta streaming sul medesimo sito web ed app ufficiale.