Paolo Bonolis, Scherzi a Parte: lo show torna su Canale 5 dall’autunno? L’indiscrezione

Secondo indiscrezioni, Paolo Bonolis starebbe già lavorando ad un nuovo programma, attualmente previsto per l’autunno del 2018. Ecco a seguire i dettagli. Ricominciare con Scherzi a parte, ancora una volta: il popolare conduttore romano starebbe lavorando in gran segreto alla nuova edizione dello storico programma targato Mediaset. A riportarlo è il numero di Chi in edicola a partire da mercoledì 18 aprile, che spiega come, assieme all’ideatore di Ciao Darwin, dovrebbe collaborare alla realizzazione della nuova versione della trasmissione anche Fabrizio Montagner, ex braccio destro di Davide Parenti (autore de Le iene e lui stesso, in passato, autore anche di Scherzi a parte).

Paolo Bonolis torna con Scherzi a parte?

Pare anche, come dice sempre Chi, che la nuova edizione del programma durerà per quattro serate e andrà in onda su Canale 5 nel prossimo autunno, ergo verso la fine del 2018. Per Paolo Bonolis si tratterebbe di un ritorno, dunque, dopo aver guidato l’edizione 2015 della trasmissione, andata in onda con due episodi a gennaio e realizzata con l’aiuto della redazione de Le iene.

Del resto Scherzi a parte continua ad essere in pista anche attualmente: venerdì 13 aprile scorso, infatti, è andato in onda su Italia 1 lo speciale Sei su scherzi a parte, una serata con le migliori beffe selezionate nei 26 anni di vita della trasmissione, introdotto e condotto dalla voce narrante di Francesco Pannofino (tra i protagonisti di Boris – La serie che l’anno scorso ha festeggiato dieci anni – di cui lo stesso Pannofino ha detto che ‘vede’ un prosieguo – nonché doppiatore ufficiale di George Clooney).

Scherzi a parte, tutte le beffe dello show

La storica e popolarissima trasmissione (“Sei su scherzi a parte!” è una frase entrata a pieno titolo nel linguaggio comune delle persone che si trovano davanti a situazioni assurde o paradossali) ha beffato, negli anni, oltre 950 personaggi famosi dello spettacolo, dello sport, della musica, della cultura, della politica. Solo nell’ultima edizione, quella risalente al 2015, si ricordano lo scherzo di cui è stato vittima Paolo Ruffini ma anche l’episodio legato a Nina Moric e ai suoi quattro capezzoli.