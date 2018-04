Melaverde, anticipazioni 15 aprile 2018: Ellen Hidding a Lecco, Edoardo Raspelli a Cuneo, info streaming

Anche questa domenica 15 aprile 2018, torna l’appuntamento con la trasmissione Melaverde, in onda su Canale 5 poco prima di mezzogiorno. Alla conduzione itinerante del programma storico, Edoardo Raspelli ed Ellen Hidding, i quali continueranno a farci conoscere luoghi d’Italia talvolta sconosciuti; a loro spetta il compito di farci riscoprire mestieri, conoscere nuove imprese ed idee imprenditoriali con tante storie narrate dai protagonisti. Quali saranno i nuovi servizi di oggi di Melaverde? A seguire le anticipazioni della nuova puntata di Melaverde e le informazioni per poterla vedere in streaming questa domenica 15 aprile 2018.

Anticipazioni Melaverde, puntata 15 aprile 2018

Che le grandi aziende italiane riescano a creare ottimi prodotti ve lo abbiamo dimostrato, ma allo stesso modo vi abbiamo fatto conoscere piccole realtà dove l’eccellenza passa attraverso l’artigianalità, la tradizione e la giusta idea. Questa settimana Ellen Hidding e le telecamere di Melaverde raggiungeranno la provincia di Lecco per presentarci proprio una di queste piccole aziende e l’eccellenza che conosceremo è il Prosciutto Cotto artigianale.

Partiremo dalla selezione e lavorazione della materia prima, conoscendo così la manualità dei maestri norcini che si ripete costante lungo tutte le fasi di lavorazione. Scopriremo la cottura a vapore a basse temperature, fino ad arrivare al prodotto finito che viene legato e coperto con una calza protettiva speciale, in modo che si conservino tutte le sue qualità fetta dopo fetta. Conosceremo poi una vera novità: il prosciutto cotto di Cinta senese. Quali son le sue caratteristiche, come lo possiamo gustare a tavola? Tutte domande a cui daremo risposta durante la puntata.

Questa settimana Edoardo Raspelli per Melaverde sarà al confine tra il Piemonte e la Francia, in provincia di Cuneo proprio nel cuore delle Alpi Marittime per parlare di acqua. Molte delle cime di questo territorio impervio superano i 3000 metri di quota e le valli sono strette e profonde, chiuse da ripidi versanti, il tipico lavoro dell’erosione glaciale che in decine di migliaia di anni ha modellato il granito. Tra le conche scavate dai ghiacciai ci sono innumerevoli laghi alpini da dove l’acqua scende a valle percorrendo ruscelli, cascate fino a tuffarsi nei torrenti del fondovalle.

Qualche volta però quest’acqua leggera entra in profondità nelle viscere della montagna per poi ricomparire purissima e minerale in sorgenti d’alta quota. Melaverde parlerà di quest’acqua e di un’azienda che nel 1996 ha iniziato ad imbottigliarla diventando in pochi anni, grazie alle tecnologie più avanzate e al rispetto per la natura, una delle più importanti al mondo.

