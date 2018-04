Quinta Colonna, anticipazioni 12 aprile: secondo giro di consultazioni, Matteo Salvini tra gli ospiti, info streaming

Stasera, giovedì 12 aprile 2018, andrà in onda un nuovo appuntamento all’insegna di Quinta Colonna, la trasmissione di approfondimento giornalistico condotta da Paolo Del Debbio e che torna puntuale con un appuntamento ricco di contenuti e ospiti. L’orario di messa in onda è come sempre fissato alle ore 21:15 circa in diretta su Rete 4. Al centro della nuova serata, il dibattito sull’attualità politica e sul secondo giro di consultazioni. Ecco quali sono le anticipazioni di stasera 12 aprile 2018 e le info per la visione della trasmissione anche in streaming.

Anticipazioni Quinta Colonna 12 aprile 2018: temi e ospiti

Torna stasera l’approfondimento politico di Quinta Colonna, in onda giovedì 12 aprile, alle ore 21.20, su Rete 4. Al centro della trasmissione condotta da Paolo Del Debbio, dibattito sull’attualità politica e sul secondo giro di consultazioni. Chi sarà il prossimo presidente del Consiglio? Chi si allea con chi? Cosa deciderà Mattarella?

Prendono parte al confronto, il leader della Lega Matteo Salvini, la capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati Mariastella Gelmini, la consigliere Pd alla Regione Veneto Alessandra Moretti, la giornalista Daniela Vergara, il direttore del Fatto Quotidiano online Peter Gomez, il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, il direttore del Tg4 Mario Giordano e Alba Parietti.

Quinta Colonna, la diretta e replica streaming

Oltre alla messa in onda in tv, nella prima serata di Rete 4, la trasmissione Quinta Colonna, in onda stasera 12 aprile con la nuova puntata potrà essere vista anche in replica streaming a partire dal giorno seguente su Mediaset, anche in mobilità. Disponibile la diretta streaming sul medesimo sito web ed app ufficiale.