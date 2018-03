Isola dei Famosi 2018, diretta streaming 27 marzo, decima puntata: info social, televoto e blogging

Nella prima serata di oggi, martedì 27 marzo, andrà in onda su Canale 5, la decima puntata de L’Isola dei Famosi 2018. Al timone del reality show, per il quarto anno consecutivo, ritroveremo come sempre Alessia Marcuzzi. Inviato in Honduras invece, Stefano De Martino il quale avrà il compito di gestire i concorrenti e coordinare le difficoltose prove che li aspettano. In studio Mara Venier, opinionista frizzante e spregiudicata e Daniele Bossari, vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip. In questa nuova puntata non mancheranno le novità ed i colpi di scena con per esempio l’arrivo di Valeria Marini in studio dopo una settimana in Honduras. L’appuntamento con L’Isola è confermato per stasera, martedì 27 marzo nella prima serata.

Isola dei Famosi 2018: diretta streaming, live blogging, chat bot

La nuova Isola dei Famosi 2018 è anche multimediale, grazie alle iniziative interattive del sito ufficiale isola.mediaset.it, dell’applicazione gratuita Mediaset FAN – disponibile su smartphone e tablet – e dei social del programma. Per il ritorno dell’Isola dei Famosi 2018, il sito cambia look e si veste di una grafica più accattivante e funzionale, mentre tra le novità di queste edizione spiccano il live blogging durante le puntate di prime-time e il chatbot attivo su Facebook Messenger.

La modalità di racconto del programma si fa ancora più dinamica e multimediale. Durante il prime-time di Canale 5, il live blogging offrirà una cronaca esaustiva e dettagliata di tutto quello che accade durante la diretta grazie ad aggiornamenti continui, minuto per minuto, e rappresenterà uno strumento prezioso per chi fosse impossibilitato a connettersi alla diretta streaming tramite app o sito web Mediaset o per chi, davanti allo schermo televisivo, volesse avere un quadro completo degli ultimi avvenimenti.

L’offerta digital dell’Isola dei Famosi quest’anno si arricchisce del chatbot disponibile su Facebook Messenger. Per accedere al chatbot basterà cercare su Facebook la pagina ufficiale di Isola (@isoladeifamosi) e cliccare su “Invia un messaggio”. In alternativa, l’utente potrà accedere al chatbot direttamente dall’app di Facebook Messenger cercando l’utente @isoladeifamosi e iniziando una conversazione. ll chatbot sarà attivo a partire da lunedì 22 gennaio 2018.

Nel chatbot dell’Isola l’utente potrà:

– consultare tutti i contenuti del sito (news, fotogallery, video) in maniera veloce;

– scegliere un naufrago preferito per poter ricevere delle notifiche personalizzate, che lo tengano informato sul personaggio scelto;

– votare;

– seguire il live streaming degli appuntamenti tv e il live blogging della puntata di prime-time.

Isola dei Famosi 2018: l’app Mediaset Fan e social

L’avventura dell’Isola dei Famosi 2018 sarà sempre a portata di mano grazie all’applicazione Mediaset Fan, disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS, Android e Windows. Durante la settimana l’utente potrà rimanere aggiornato su tutto ciò che accade in Honduras grazie alla sezione dedicata al programma, contenente news testuali, video e foto. Potrà consultare le schede dei concorrenti per sapere tutto sui naufraghi e guardare in streaming tutti gli appuntamenti del day-time e del prime time.

Per votare basterà accedere e toccare il pulsante VOTA, presente nell’homepage dell’applicazione e all’interno della sezione dedicata al programma. Il lunedì sera, invece, seguire la puntata sarà ancora più divertente con il live blogging.

TWITTER – Il profilo ufficiale @IsolaDeiFamosi, seguito da oltre 230.000 followers, racconterà in tempo reale le vicende dei naufraghi sull’Isola e dello studio. L’hashtag ufficiale per commentare e seguire il programma sarà #Isola.

FACEBOOK – Anche sulla pagina ufficiale Facebook (facebook.com/isoladeifamosi), seguito da oltre 740.000 fan, fornirà informazioni, approfondimenti e news in tempo reale.

INSTAGRAM – Il profilo ufficiale Instagram (@isoladeifamosi), seguito da oltre 397.000 seguaci, condividerà immagini “rubate” e retroscena per un vero e proprio “visualstorytelling”.

Isola dei Famosi 2018: televoto

APP MEDIASET FAN – L’utente che ha già scaricato sul proprio smartphone o tablet l’applicazione gratuita Mediaset Fan vedrà il pulsante “VOTA”, che diventerà rosso all’apertura del televoto. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza.

– L’utente che ha già scaricato sul proprio smartphone o tablet l’applicazione gratuita Mediaset Fan vedrà il pulsante “VOTA”, che diventerà rosso all’apertura del televoto. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza. SITO WEB – Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale della trasmissione (www.isola.mediaset.it). All’interno della sezione “VOTA”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli.

– Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale della trasmissione (www.isola.mediaset.it). All’interno della sezione “VOTA”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli. SMS – Quello dell’SMS è un iter ormai consolidato e ben noto al pubblico. Quando la conduttrice lancerà il televoto durante la trasmissione, i telespettatori potranno votare inviando un SMS alla numerazione 477 000 3. L’utente riceverà un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,16 euro, a seconda del proprio operatore.

– Quello dell’SMS è un iter ormai consolidato e ben noto al pubblico. Quando la conduttrice lancerà il televoto durante la trasmissione, i telespettatori potranno votare inviando un SMS alla numerazione 477 000 3. L’utente riceverà un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,16 euro, a seconda del proprio operatore. MESSENGER di FACEBOOK – All’utente basterà entrare nella chat dell’Isola dei Famosi cercando la pagina ufficiale dell’Isola su Facebook (@isoladeifamosi) e cliccando su INVIA UN MESSAGGIO, oppure cercando @isoladeifamosi direttamente su Messenger di Facebook e iniziando una conversazione. Una volta all’interno della chat, l’utente potrà votare selezionando VOTA dal menù o digitando VOTA.