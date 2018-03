Melaverde, anticipazioni 18 marzo 2018: servizi di oggi, Ellen Hidding in Sicilia, Edoardo Raspelli in Veneto, info streaming

Anche oggi, domenica 18 marzo 2018, torna puntuale l’appuntamento con la trasmissione Melaverde, in onda poco come sempre su Canale 5 appena prima di mezzogiorno. Edoardo Raspelli ed Ellen Hidding saranno alla guida del programma pronti a farci conoscere luoghi meravigliosi della nostra bella Italia, oltre a farci riscoprire mestieri importanti, nuove imprese ed idee imprenditoriali con tante storie interessanti narrate direttamente dai protagonisti. Quali saranno le mete al centro dei nuovi servizi di oggi di Melaverde? Ecco a seguire le anticipazioni, comprensive come sempre delle indicazioni per poter vedere in streaming la nuova puntata di Melaverde di oggi 18 marzo 2018.

Melaverde ci porterà assieme ad Ellen Hidding in Sicilia, alle pendici dell’Etna, per andare alla scoperta del vivaio più grande del Mediterraneo. 600 ettari di territorio destinati alla coltivazione di 800 specie e oltre 5000 varietà di piante mediterranee e subtropicali. Tra Catania e Taormina c’è un territorio considerato speciale ed unico al mondo per il suo clima, la fertilità del suolo e per la ricchezza di acqua che la grande montagna, l’Etna, regala a questo angolo di Sicilia. In mezzo secolo di storia, una famiglia siciliana ha realizzato non solo un “giardino delle meraviglie”, come qualcuno ha denominato questo vivaio, ma anche un parco botanico, un centro di ricerca, e un importante polo multifunzionale dove, natura, arte, cultura, turismo e cucina concorrono ad una nuova cultura del paesaggio, alla salvaguardia dell’ambiente e al recupero del territorio.

Melaverde accompagnerà Edoardo Raspelli in un viaggio nel mondo della zootecnia, da quella di montagna a quella di fondovalle, realtà ugualmente importanti ma piuttosto diverse tra loro. Un percorso tra gli animali, nelle stalle, tra gli allevatori che producono il latte con il quale si realizzano tanti prodotti diversi, molti dei quali biologici. C’è un dato molto interessante che riguarda in particolare il latte biologico: negli ultimi anni la richiesta di questo prodotto è cresciuta in Italia con un ritmo del 20% l’anno. Ciò vuole dire che sempre più persone decidono, anche spendendo qualche centesimo in più, di nutrirsi in modo più naturale. Al centro di questa puntata, una azienda che ha deciso di realizzare una intera gamma di prodotti a base di latte biologico prodotto sulle montagne del Veneto, che va ad affiancarsi a eccellenze storiche realizzate da sempre nel bellunese, come i formaggi DOP Piave, Montasio, Asiago, Grana Padano.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la nuova puntata di oggi 18 marzo 2018 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand.