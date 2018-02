Melaverde, anticipazioni 25 febbraio 2018: i servizi di oggi dall’Alto Adige alla foresta del Cansiglio, info streaming

Questa domenica, 25 febbraio 2018, l’ultima del mese, continuerà a tenerci compagnia la trasmissione Melaverde, in onda poco prima di mezzogiorno su Canale 5. Edoardo Raspelli ed Ellen Hidding anche questa settimana ci faranno conoscere luoghi meravigliosi della nostra bella Italia, oltre a portarci a scoprire mestieri che rischiano di perdersi, nuove imprese ed idee imprenditoriali e tante storie interessanti. Quali saranno i luoghi al centro dei nuovi servizi di oggi di Melaverde? Ecco di seguito le anticipazioni, comprensive come sempre delle indicazioni per poter vedere in streaming la nuova puntata di Melaverde di oggi 25 febbraio 2018.

Anticipazioni Melaverde, puntata 25 febbraio 2018

Questa settimana Ellen Hidding raggiungerà il cuore delle dolomiti, in Alto Adige, ai piedi del Sassolungo in Val Gardena per incontrare diversi ospiti. Insieme a loro ci accompagnerà in un viaggio all’insegna della tradizione e l’amore per la montagna presentandoci una nuova concezione di accoglienza dove l’ospite viene accompagnato alla scoperta di questo territorio unico. Durante la puntata di Melaverde incontreremo un grande alpinista italiano Hans Kammerlander che proprio su queste cime ha imparato ad amare la montagna. Un amore incondizionato che lo ha portato sulle cime più alte del mondo dove è diventato “Figlio della Montagna”. Assisteremo anche ad un’esercitazione in notturna “degli angeli della montagna”.

Edoardo Raspelli invece ci porterà alla scoperta della foresta del Cansiglio, tra le province di Belluno, Treviso e Pordenone. Un luogo davvero particolare che qualcuno ha definito un “mondo al contrario”. A causa del fenomeno dell’inversione termica, la temperatura cresce con l’aumentare dell’altitudine producendo una singolare distribuzione della vegetazione, con piante e prati di alta quota nelle zone più basse, e faggi, soprattutto, nelle zone più alte.

Una foresta magnifica che da secoli l’uomo cura e protegge e dalla quale ancora oggi si estrae un legno pregiato utilizzato per prodotti altrettanto preziosi, come intarsi artistici o parquet, divenuti famosi in tutto il mondo. Dalla foresta, ci si sposterà poi in una storica azienda che produce da 142 anni botti da vino, ancora oggi seguendo tecniche artigianali, come la piegatura delle doghe con il fuoco. Una sapienza secolare alla quale si unisce la tecnologia più sofisticata, in grado addirittura di definire in anticipo quali profumi rilascerà il legno della botte una volta a contatto con il vino.

