Craig Warwick abbandona l’Isola dei Famosi 2018: si è rotto una gamba

Chi si ritira dall’Isola dei Famosi 2018 dopo Chiara Nasti e Francesco Monte? La notizia in anteprima era trapelata sul profilo Instagram ufficiale del settimanale Spy e dopo poche ore dallo spoiler, è arrivato anche il nome di colui che dovrà abbandonare in maniera anticipata la 13esima edizione del reality show di Casa Endemol che questo nuovo anno è partito sotto una pessima stella. Stasera andrà in onda la quarta puntata con Alessia Marcuzzi e sicuramente, daranno la notizia in maniera ufficiale.

Isola dei Famosi, Craig si è rotto una gamba

Il sito 361magazine.com ha rivelato l’identità del nuovo concorrente che ha abbandonato il reality show di Canale 5. Ecco cosa si legge: “Un altro naufrago è costretto a lasciare l’Isola dei famosi. Sia tratta di Craig Warwick. Il sensitivo che parla con gli angeli è caduto e si è rotto una gamba”. Poche ore prima, anche Spy ne aveva dato notizia sul suo profilo ufficiale di Instagram.

“Ennesimo colpo di scena in Honduras. L’Isola dei famosi perde un altro concorrente. Questa volta è il turno di un naufrago/a che non è stato aiutato dalla fortuna durante il suo viaggio. Lo scopriremo questa sera durante una puntata ricca di colpi di scena inaspettati. All’isola nulla è come sembra…”, si leggeva sull’account social della famosa rivista di gossip.

Chi è Craig Warwick

Craig Warwick è nato a Londra, ottavo di nove figli, ma vive da anni a Sciacca, in Sicilia, dove è arrivato per amore del suo compagno Enzo, con il quale convive. Le sue doti di sensitivo emergono sin dall’età di sei anni e sostiene di riuscire a parlare con gli angeli. Le sue particolari abilità lo hanno portato con il tempo a collaborare con personalità come Lady Diana e Kate Winslet, ed è consulente dell’FBI nella ricerca di persone scomparse.