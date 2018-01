Coppa Italia, semifinale Milan-Lazio oggi 31 gennaio in diretta Rai e streaming, probabili formazioni

Si torna a parlare di grande calcio anche nella prima serata di oggi, mercoledì 31 gennaio 2018 in occasione della seconda semifinale di Coppa Italia, trasmessa in diretta tv e streaming. La competizione ha già visto ieri andare in scena la prima semifinale con Atalanta-Juventus, terminata con 0-1 in favore dei Bianconeri. Quella in scena stasera sarà l’ultima semifinale di andata di Coppa Italia 2017/2018 in programma alle 20.45 con Milan-Lazio. Ecco di seguito tutte le informazioni sulla diretta tv e streaming e le info sulle probabili formazioni.

Coppa Italia in tv: Milan-Lazio oggi 31 gennaio 2018

Nella prima serata di oggi, mercoledì 31 gennaio alle 20:30 sempre su RaiUno vedremo la seconda semifinale tra Milan e Lazio che si ritrovano a San Siro dopo la partita di domenica in campionato. Il Milan di Gattuso può migliorare la sua striscia positiva arrivata a tre vittorie consecutive, mentre la Lazio vuole raggiungere anche quest’anno la finale in programma a Roma, allo Stadio Olimpico.

In attesa di poter vedere la semifinale di Coppa Italia in diretta tv e streaming, ecco quali sono le probabili formazioni per entrambe le squadre protagoniste, Milan-Lazio. Milan (4-3-3) Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. Lazio (3-5-2) Strakosha; Caceres, Luiz Felipe, Radu; Basta, Murgia, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson, Immobile.

La partita dei semifinale di Coppa Italia, Milan-Lazio, di stasera 31 gennaio andrà in onda su RaiUno in diretta tv alle 20.45 ed in contemporanea in live streaming sul portale Rai e sulla relativa app gratuita.