Saranno Isolani, Deianira, Franco e Valerio verso L’Isola 2018: Barbara d’Urso li ospita a Pomeriggio 5

Deianira Marzano, Franco Terlizzi, Valerio Schiavone sono i tre aspiranti naufraghi finalisti di Saranno Isolani, il pre-reality che anticipa L’isola dei famosi 2018, in partenza dal prossimo 22 gennaio in prima serata su Canale 5. A dare l’annuncio in diretta è stata Barbara d’Urso al termine del suo programma Pomeriggio 5. Durante la prima serata dello show Mediaset, ci sarà spazio per decretare il concorrente che entrerà ufficialmente in gioco.

Saranno Isolani, ecco i concorrenti verso l’Honduras

Solo uno di loro, però, riuscirà ad entrare nella squadra di naufraghi che vivrà sulle spiagge honduregne di Cayo Cochinos. A decidere chi avrà questa fortuna sarà sempre il pubblico attraverso un televoto che sarà aperto nel corso della prima puntata del programma. Nel frattempo, come dichiarato dalla stessa Barbara d’Urso in diretta, Deianira, Franco e Valerio saranno ospiti del suo programma domani pomeriggio dove racconteranno l’esperienza vissuta sulla spiaggia isolata della Maremma Toscana.

Dal 16 gennaio, tutti i giorni alle 18:20 circa su Italia Uno, potrete gustare delle “pillole” che racchiudono i momenti salienti delle avventure maremmane dei protagonisti di Saranno Isolani. Domenica 21 gennaio, invece, potrete recuperare tutto ciò che c’è da sapere su #SarannoIsolani con uno speciale in onda alle ore 23:30 su Italia Uno.

Deianira, Franco e Valerio verso l’Isola 2018

Un’occasione in più per conoscere meglio gli aspiranti isolani, giudicare il loro percorso e avere tutti gli elementi per decretare chi tra Deianira, Franco e Valerio sarà il naufrago che completerà il cast de L’Isola dei Famosi. Ma la conquista del titolo da naufrago non è ancora terminata: lunedì 22 gennaio, nel corso della prima puntata, la padrona di casa Alessia Marcuzzi aprirà un televoto che decreterà l’ultimo naufrago ufficiale che concorrerà alla vittoria finale sfidando i concorrenti famosi.