Gossip News, Lorella Boccia: matrimonio con Niccolò Presta, “Ho detto sì!” – FOTO

Si prospetta un anno davvero magico per la bella Lorella Boccia, ballerina e showgirl, conosciuta grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. Dopo una vacanza indimenticabile in Kenya, meta preferita dei Vip, a pochi giorni dalla fine dell’anno ha ricevuto una proposta che difficilmente potrà dimenticare. Ovviamente si tratta di una romanticissima proposta di matrimonio da parte del fidanzato Niccolò Presta. Ed indovinate la sua risposta? Ovviamente “sì”! L’annuncio è giunto via social proprio da parte della coppia.

Lorella Boccia sposa Niccolò Presta

Ballerina professionista del talent Amici ma anche attrice nel film internazionale Step Up e conduttrice nel 2013 di Colorado, il curriculum di Lorella Boccia sembra non mancare proprio come alcuni dei sogni già da tempo dichiarati ai giornali e tra questi, appunto, quello di sposarsi e realizzare una famiglia. Presta Jr. producer e agente di successo, ragazzo molto stimato nel mondo dello spettacolo nonché riservato e irraggiungibile dai media, secondo i rumors, si è fatto sciogliere da un’emozionante abbraccio da parte della fidanza promessa sposa.

L’annuncio dell’imminente matrimonio è stato pubblicato da entrambi sui propri profili Instagram. La data delle nozze non è stata ancora annunciata ma il 2018, ancor prima di nascere, ha già una nuova coppia protagonista indiscussa dell’anno che verrà.

“HO DETTO SI …. In quel momento il cuore batteva all’impazzata e la mia mente ha smesso di pensare… Ero svuotata, incredula, in preda quasi ad un attacco di panico ma immensamente felice. HO DETTO SI. Grazie di esistere vita mia”, ha detto Lorella su Instagram postando la foto dell’anello. “Ha detto “SI”. TI AMO IMMENSAMENTE”, ha annunciato lui. A seguire le foto più belle della coppia.

