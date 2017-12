Gossip news, Natalia Estrada: cosa fa l’ex di Giorgio Mastrota? Oggi lontana dalla tv: “Vivo in campagna con cani, cavalli e bestiame”

Chi non ricorda la bellezza e la travolgente simpatia di Natalia Estrada che negli anni ’90 conquistò gli spettatori del piccolo schermo nostrano? La Estrada fu uno dei volti di punta di due decenni fa, quando intratteneva con la sua solarità in programmi come “Il gioco delle coppie”, “La sai l’ultima?”, “Paperissima”, e sit-com più recenti come “Il mammo”. Arrivò per lei anche il cinema con Leonardo Pieraccioni e il suo “Il ciclone” prima che la showgirl spagnola decidesse di cambiare definitivamente vita.

Natalia Estrada: la sua nuova vita dopo la tv

E mentre Giorgio Mastrota, suo ex, si gode le gioie della paternità, cosa fa oggi Natalia Estrada? La donna ha detto addio definitivamente al mondo dello spettacolo ed ha cambiato radicalmente vita per dedicarsi alla sua più grande passione, l’equitazione. Si è risposata con Andrea Mischianti e insieme a lui vive in un ranch in Piemonte.

In una intervista al settimanale DiPiù aveva raccontato cosa fa oggi: “A casa non ho la tv, non vado in città a prendere aperitivi o a fare la spesa. Vivo in campagna con cani, cavalli e bestiame e non ho bisogno di vacanze perché cerco di godere ogni giorno delle soddisfazioni che mi offre questa mia scelta di vita. Nei fine settimana, mio marito e io ci spostiamo per l’Italia tenendo corsi di equitazione e lavorando con gli animali. E’ difficile farlo capire, lo so, soprattutto ai miei tantissimi fan. Ma è così. Non ho foto, se non a cavallo”.

Nella medesima intervista aveva poi aggiunto: “Non si tratta di montare a cavallo soltanto, si tratta di educarli e comunicare con loro per ottenere un rapporto di collaborazione sincero e chiaro. Ho dei buoni maestri, mio marito Andrea e il suo collega Buck Brannaman, e i cavalli in cima a tutti”.