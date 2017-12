Stasera in TV, programmazione 26 dicembre: film e calcio, da Pieraccioni a Natale all’improvviso

Cosa andrà in onda stasera, martedì 26 dicembre in TV? Ecco tutte le proposte televisive a seguire, per passare un Santo Stefano in allegria e serenità. Cominciamo da Rai1, dove potrete vedere la pellicola dal titolo Natale all’improvviso. Sam e Charlotte, due anziani coniugi, hanno deciso di separarsi, ma aspettano di dirlo ai figli e ai parenti solo dopo Natale, per trascorrere un ultimo cenone insieme. In realtà, però, sono tanti i segreti…

Stasera in TV, proposte Rai e Mediaset del 26 dicembre

Su Rai2 invece, a partire dalle 20.50 andrà in onda Tim Cup – Coppa Italia 2017/18. Lazio e Fiorentina accedono ai quarti di finale della Coppa Italia 2017-18 e si contenderanno il pass per il turno successivo. Sulla terza rete di Casa Rai, a partire dalle 21.15 circa, andrà in onda il film Hugo Cabret. L’orfano Hugo Cabret vive nel suo nascondiglio segreto all’interno della stazione di Parigi. Il ragazzo coltiva il sogno di diventare un grande illusionista.

Su Rete4 invece, andrà in onda la terza parte de Il Padrino, a partire dalle 21.15. Su Canale 5 andrà in onda la terza puntata della prima stagione di Victoria, a partire dalle 21.15 circa. Nuovo episodio della serie ambientata nel XIX secolo e incentrata sulla figura e la vita della Regina Vittoria, unica pretendente legittima al trono del Regno Unito alla morte di Guglielmo IV e che regnò fino alla sua morte nel 1901. Quando Leopold I, Re dei Belgi, propone suo nipote Albert come futuro sposo di Victoria, altri pretendenti alla mano della Regina non tardano ad arrivare. Leopold sospetta però che la volontà di Victoria di restare sola abbia a che fare con il legame che la unisce a Lord Melbourne.

Su Italia 1 il film di Pieraccioni, Il Ciclone

Spazio poi su Italia 1, per la pellicola diretta ed interpretata da Leonardo Pieraccioni dal titolo Il Ciclone. Levante Querini vive in un casale nella campagna toscana col padre Osvaldo e i fratelli Libero e Selvaggia. Le vite della famiglia, e quelle di tutto il vicino paese, vengono improvvisamente stravolte dall’arrivo di una compagnia di ballerine di flamenco spagnole, accompagnate dall’organizzatore di spettacoli Naldone, che hanno scambiato il casolare per un’azienda di agriturismo. In questa convivenza forzata, ognuno però riscoprirà il piacere della leggerezza e dell’innamorarsi…